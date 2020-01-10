Чем живет православное молодежное объединение «Невские»

Для крещенной в детстве Евгении Семаковой главный христианский праздник – Рождество – до недавнего времени таковым не был. Экономист по образованию, она благополучно вышла замуж, работала, воспитывала дочь и боролась с болезнью. Ее путь к Господу начался с крестного хода в село Коробейниково.

У каждого свой путь

— К чудотворному образу Казанской Божией Матери мы отправились с супругом Алексеем и 14-летней дочерью Дашей шесть лет назад, – вспоминает Евгения. – И так велика была моя вера в то, что святыня поможет поправиться, что все семь дней пути я прошла своими ногами. В дороге много разговаривала с православными людьми, которые объяснили, что просить нужно правильно. Если здоровья, то не для того, чтобы проводить жизнь в праздности или дневать и ночевать на работе, забывая своих родных, а чтобы хватило сил иногда прийти в храм и поблагодарить Господа, сделать для людей доброе дело. Посыл был таким мощным, что мы всей семьей пришли в воскресную школу Александро-Невского собора и стали изучать Закон Божий.

После крестного хода Евгения быстро окрепла и стала помогать служителям собора всем, чем могла на тот момент. Поначалу это было мытье стен здания и помощь в чистке овощей для трапезной.

— С недавнего времени я стала помогать батюшке в проведении службы в больнице, – рассказывает Евгения. – И обнаружила удивительную вещь: девушки говорят, что им в храм еще рано, а бабушки, что уже поздно, дескать, выросли без веры. Кто-то жалуется, что после посещения церкви не ощущает в душе благости, кому-то не нравится сама служба. Нужно продолжать искать, и Господь пошлет свой приход, к которому душа потянется. А кому-то понять Слово Божие поможет изучение святоотеческого предания, за две тысячи лет издано огромное количество трудов. Мы с ребятами, например, на занятиях читаем небольшой отрывок Священного Писания и разбираем стих до тех пор, пока каждый не поймет его главную суть.

Молодежное служение

Православное молодежное объединение «Невские» было основано при храме в 2013 году по благословению ныне почившего протоиерея Александра Войтовича. В первый год добровольцев было совсем немного: кроме семьи Семаковых, в организацию вошло несколько выпускников церковно-приходской школы. Именно для них, уже ушедших из храма, создавалось молодежное служение, чтобы подростки и молодежь не утеряли однажды выбранный путь.

— Нам расписали мероприятия на целый год в помощь храму, – с улыбкой вспоминает Евгения. – Копали картофель, мыли посуду и сам храм, кроме того, нам доверили просветительскую работу. Мы составили небольшие буклеты о православных праздниках и раздавали их горожанам, приходившим на службы: чем отличается святая вода от обычной, что за праздник Богоявление и тому подобное. Пока готовили раздаточный материал, ребята многое узнавали и с радостью делились знаниями со своими сверстниками. Мы наклеили на пустые бутылки небольшую молитву, чтобы человек, набирая воду, мог сразу помолиться. Даже малый с виду труд во славу Божию занимает много времени, и я бесконечно благодарна своим родителям за поддержку и помощь по дому.

«Невские» взяли на себя руководство театральной студией при храме, расширили ее репертуар и стали объезжать со спектаклями детские дома и больницы Барнаула. Именно в этом процессе молодежь лучше узнавала историю Ветхого завета и библейских персонажей, хотя наличие троек за учебу автоматически прерывало увлекательный процесс репетиций и эмоциональных выступлений.

Среди добровольцев организации люди самых разных профессий. Дочь Евгении Даша, к слову, много лет занималась балетом, поэтому не случайно «Невские» присоединились к инициативе проведения Сретенского бала, в котором наравне с молодыми прихожанами могут участвовать подростки из малообеспеченных и многодетных семей.

— Подготовка к балу длится не один месяц, юноши и девушки настолько прикипают душой к традициям дворянства прошлых столетий, что многие потом ездят на подобные балы в другие города Сибири, – говорит Евгения. – В Барнауле действует молодежный киноклуб, встречи проводятся в разных храмах, что также способствует расширению рядов наших добровольцев. За шесть лет в объединении «Невские» создано пять православных супружеских пар, свою судьбу нашла и моя Дашенька.

Милосердие на Рождество

В 2019 году молодежное объединение «Невские» расширило сферу своей деятельности за счет социального служения, возобновив институт сестер милосердия.

— 20 лет назад такой институт в Барнауле был, – констатирует Евгения. – Но сестры сейчас в таком возрасте, что больше заботятся друг о друге. Готовить к этому служению молодежь нам помогает общество православных врачей. Пока мы не трудимся в больницах, покупаем продукты, помогаем навести порядок в доме или подготовить болящего к таинству соборования. Мы помогаем в больничных часовнях готовить людей к крещению. Вместе с супругом поступили на курсы катехизаторов, будем помогать всем желающим воцерковиться.

Говоря о Рождестве, Евгения Семакова отметила большой труд, который ему предшествует.

— Это и 40-дневный пост, который требует от человека терпения, а значит, определенного труда, – отметила руководитель «Невских». – И многомесячное рукоделие для ярмарок, вырученные средства от которых идут на подарки нуждающимся деткам.

На Рождество пост заканчивается, и после службы в храме семья дочери приходит к нам в гости. Мы рассказываем о прошедшем богослужении, зачитываем рождественские послания патриарха и митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия. В общем, все как у обычных людей: полноценный праздничный стол, подарки, елка, ходим кататься с горки.

На Новый год обязательно забегаем к родителям и близким, чтобы они не чувствовали себя одинокими в праздничный вечер. Стол у мамы, конечно, не постный, но специально для нас она запекает рыбу и делает вкусный салат с морепродуктами. Вместе с родителями слушаем поздравление президента, смотрим телевизор.

Православное молодежное объединение «Невские» действует с 2013 года при Александро-Невском соборе. За шесть лет его деятельности через него прошло около 100 молодых барнаульцев.