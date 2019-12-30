Закулисье пресс-конференции президента — 2019: что год грядущий нам готовит

Будет ли продолжение пенсионной реформы, стоит ли делать 31 декабря выходным днем и нуждается ли в пересмотре политическая система страны? В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин коснулся важных для каждого россиянина вопросов. Ответы из первых уст записала корреспондент «ВБ», поучаствовавшая в этом крупном медиасобытии.

Ряженые и закулисье

На входе в Центр мировой торговли – уже привычные для москвичей рамки и ленты для просвечивания сумок. Вот только охраны не в пример больше. Толпу журналистов споро процеживают через все доступные средства безопасности, пропикивают сканерами бейджи, деликатно ощупывают, проверяют сумки. В коробочке у поста охраны уже растет солидная горка изъятых вещей: бутылки с водой, пачки печенья, дезодоранты и плакаты, выбивающиеся из нормативных габаритов.

Ввиду огромного количества аккредитованных, проверки и досмотры растянулись на несколько часов. За это время журналисты успели опросить коллег: кто, откуда и зачем приехал. Интересно, что задать вопрос президенту могли корреспонденты не только крупных федеральных, но даже небольших сельских редакций. Наталья Свирская из районной газеты «Верховажский вестник» представляла вологодское село, в котором проживает всего около семи тысяч человек. «Хотим спросить мнения президента о новых федеральных стандартах образования, касающихся изучения второго иностранного языка, – рассказала Наталья. – В сельских школах кадровый голод. Нет учителей, в итоге дети ни одного языка не знают. Может, лучше эти часы отдать на обучение русскому и литературе?».

Настоящий ажиотаж во время ожидания по традиции вызвали ряженые: некоторые представители СМИ пришли на мероприятие в особых костюмах. Так, Александр Данильчев с ГТРК «Мордовия» нарядился в расшитую рубаху «панар» и оглушительно дудел в национальный инструмент «торама». Екатерина Петракова из Екатеринбурга щеголяла в оранжевом жилете и каске работника метрополитена. Ставку на яркий образ сделали и буряты, и чукотская журналистка. Забегая вперед, скажу, что прием срабатывал далеко не у всех. У представителей четвертой власти с готовностью взяли интервью коллеги, но заинтересовать Пескова или Путина смогли единицы. Например, Данильчеву во время пресс-конференции слова так и не дали. Метро для Екатеринбурга попросила не Петракова, а другая журналистка – видимо, сработала табличка с названием города. А вот сидевшему перед нами эмоциональному журналисту из Грузии в ходе пресс-конференции не помог ни плакатик, которым он оживленно размахивал, стараясь попасться на глаза президенту и в фокусе видеокамер, ни беготня вдоль кресел и выкрики с места.

«Дайте слово! Издалека приехал! Вопрос от Грузии! Новый вопрос от Грузии про НАТО!» – кричал он.

Но Дмитрий Песков упорно вызывал к микрофону других. И тут некоторые коллеги откровенно подкачали: принялись многословить, долго поздравлять президента и дарить ему подарки, отнимая драгоценное время.

«У меня важная проблема, а они тосты говорят! Не пресс-конференция, а «Поле чудес» какое-то!» – в досаде возмущался грузин. В это время японские журналисты сидели грустно и тихо. И только медленно водили из стороны в сторону национальным флажком, прилепленным на скотч к телескопической металлической указке. Видимо, так выглядело японское нетерпение.

Про зарплаты и пенсии

Пресс-конференция шла долго. Журналисты, дорвавшись до слова, задавали по два-три вопроса подряд. Президент подробно отвечал. К сожалению, представителям регионов досталось мало эфирного времени. Несколько десятков счастливчиков озвучили местные проблемы, попросили у федерального центра и Владимира Путина помощи. Он обещал посодействовать. В целом же тон конференции задали журналисты федеральных и зарубежных изданий, которым преимущественно давали слово. Они сосредоточились на глобальных проблемах и системных решениях на уровне страны.

Что важного для жителей регионов и барнаульцев в частности прозвучало в этих ответах президента?

Владимир Путин отметил, что работа по совершенствованию системы здравоохранения будет продолжена.

— Нам нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных плат в социальной сфере, а прежде всего в медицине, – сказал Владимир Путин. – В области первичного звена здравоохранения мы договорились выделить дополнительно к текущим расходам на медицину и к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 миллиардов рублей. Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования. Основная часть средств, заложенных в нацпроекты, пойдет на борьбу с онкологией.

Президент затронул и волнующий многих вопрос об изменениях в пенсионной системе. Владимир Путин подчеркнул, что никакой новой реформы не готовится и даже не обсуждается. Зато запланировано повышение пенсий как часть программы мероприятий по повышению реальных доходов населения. В следующем году пенсии вырастут на 6,6%. Причем индексация будет в два раза выше инфляции, которая прогнозируется на уровне 3,25%.

Нашего вопроса на пресс- конференции в этом году не прозвучало. Журналисты из Алтайского края планировали поднять тему высоких тарифов на железнодорожные перевозки и энергию, которые тормозят развитие агропромышленного комплекса региона.