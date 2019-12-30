В какие экстренные службы обращаться барнаульцам в новогодние выходные

Декабрь 30 11:10 2019

Во время длинных январских выходных у барнаульцев могут возникнуть вопросы чрезвычайного характера и бытовые проблемы. Предлагаем список телефонов экстренных и диспетчерских служб города.

Фото из сети Интернет

Единая дежурная диспетчерская служба города: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – 29-91-99; в случае коммунальных аварий – 29-91-88.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

— Железнодорожный район – 62-56-95;

— Индустриальный район – 47-51-83;

— Ленинский район – 54-44-49;

— Октябрьский район – 24-74-98;

— Центральный район – 63-08-25.

Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) – 28-22-00.

Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) – 29-91-88, 38-06-16.

Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) – 59-97-10.

Дежурная часть ГИБДД г. Барнаула – 39-35-86.

Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны – 01 (с мобильного телефона 101).

Полиция – 02 (102).

Скорая помощь – 03 (103).

Аварийная газовая служба – 04 (104).

Аварийная газовая служба (природный газ) – 43-55-55.

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю – 65-82-19.

Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).
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