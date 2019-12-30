В Барнауле прошел традиционный турнир по плаванию «Кубок Андрея Гречина»

В краевой столице состоялся IV турнир по плаванию на призы заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпиады, призера чемпионата мира и чемпиона Европы Андрея Гречина. Почётными гостями соревнований стали сам Андрей, а также чемпионы мира и Европы и Юрий Прилуков и Олег Тихобаев.

Соревнования в барнаульском спорткомплексе «Обь» собрали 500 лучших пловцов Алтайского края и Республики Алтай. Спортсмены состязались в восьми возрастных категориях — от 2012 года рождения до 2005 и старше, на дорожки вышли как начинающие спортсмены, так и опытные мастера спорта международного класса.