Первый послевоенный: как в Барнауле встречали 1946 год

Декабрь 1945 года. Возвращаются домой те, кто ковал Великую Победу в боях. Возвращаются к тем, кто ковал ее в тылу.

Письмо от Деда Мороза

По воспоминаниям ветеранов, празднование Нового года не прекращалось и в годы Великой Отечественной войны. Он напоминал о тихих радостях мирной жизни. Горожане, трудившиеся с утра до ночи в тылу, к концу декабря старались нарядить елку, достать сладостей для ребятни. В школах устраивали новогодние елки с хороводами, Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Алтайском государственном краеведческом музее сохранилось письмо от Деда Мороза, адресованное барнаульским детям, 1942 года: «Здравствуйте, дорогие детишки, дочурки и сынишки. Коли и Мани, Толи и Вани, Кати и Пети и все барнаульские дети». Письмо напечатано в цвете, украшено елочкой. Документ из архива семьи Горетовских, довольно известной в Барнауле. Протоиерей Иоанн Горетовский прослужил в Димитриевском храме 25 лет. По мнению сотрудников АГКМ, подобные письма раздавались детям на новогодних площадках города для создания праздничного настроения.

В фондах музея хранятся фотографии послевоенного Барнаула, в том числе и новогоднего, сделанные полковником Леонидом Борисенко. В годы Великой Отечественной войны он был назначен заместителем начальника Лепельского артиллерийского-минометного училища, эвакуированного в Барнаул. Здесь же вплоть до самой своей смерти в 1960-х годах он занимался фотографией. По его снимкам можно проследить, как город восстанавливался после разрушительной войны, как люди начинали радоваться повседневным мелочам. Есть на них и новогодний Барнаул с главной елкой, снежными скульптурами.

Детский праздник

Но если 1 января не выпадало на выходные, вплоть до 1947 года жители всех советских городов шли на работу. До 1950-х Новый год был больше детским праздником, означавшим начало зимних каникул. 30 декабря 1945 года на страницах газеты «Алтайская правда» на первой полосе обращается особое внимание на проведение «первых зимних каникул после тяжелой четырехлетней войны». «О том, как организовать школьные каникулы, должны озаботиться и наши хозяйственные и торговые организации. Руководители этих организаций должны по-деловому отнестись к удовлетворению нужд наших школьников и детей детских домов, – говорится в статье. – Особенное внимание должно быть уделено детям из тех семей, отцы которых погибли на фронте». В качестве примера приводятся праздничные мероприятия в Барнауле: «разукрашенная елка» на Центральной площади, Дом пионеров организовал для старших детей балы-маскарады, для младших – выступления кукольного театра. Артисты краевого драматического театра дали ряд патриотических спектаклей, в том числе «Полководец Суворов» и «Сказка». На катках проведены соревнования конькобежцев.

Холодный и снежный

Те, чье детство выпало на 1940-е, особенно хорошо помнят, как встречали первый послевоенный Новый год.

— Мне было семь лет на конец войны, мама к тому времени работала техничкой в школе за Пивоваркой, где сейчас улица Строительная, доход уже был постоянным, жить стало полегче, – рассказывает жительница Барнаула Валентина Поливцева. – Жили мы на проспекте Коммунаров, в маленькой халупке с земляным полом. Зимой детьми ходили за шишками в близлежащий бор, топили ими печку. И заодно присматривали елку. Одну – маленькую — наряжали дома, вторую ставили на видном месте на улице. Каждый Новый год на елке появлялись новые игрушки – мама шила куколок, зайчиков, мы мастерили из бумаги гирлянды, украшали окошки бумажными снежинками. Умелицы варили конфеты из имеющихся продуктов, мы заворачивали их в фантики или цветные бумажки, развешивали на елку. В войну, помню, вырезали фигурки из свекольных и картофельных очисток, красили их тушью и вешали на елку.

Хорошо помню, та зима была очень холодной и снежной. Сугробы стояли выше крыш домов. В новогоднюю ночь мы вышли с зажженными свечами, забрались на большущий сугроб и махали руками, создавая эффект фейерверка. Было много шума, веселья, радости.

Осенью 1945 года вернулся с войны старший брат мамы Валентины Алексеевны. Младший брат ее мамы Алексей погиб в 1944 году в Польше.

— Дядя Андрей, помню, вернулся домой практически в лохмотьях, – вспоминает Валентина Поливцева. – Мама сшила ему одежду, помогла устроиться на работу. К Новому году он уже работал на хлебозаводе, поэтому хлеба и любой другой стряпни в доме всегда было в изобилии. Дядя Андрей прожил с нами три года, но о войне никогда не рассказывал.

Ирина Кочергина тоже вспоминает своего дядю – Владимира Дмитриевича Соломатина, вернувшегося в Барнаул в 1945 году.

— Я любила ходить на новогодние праздники к дяде Володе, – рассказывает Ирина Германовна. – У него было трое детей, и младший – мой ровесник. Дядя собирал всех родственников с детьми и устраивал нам целые представления дома. Вешал на елку сладости, а мы рассказывали стихи и получали эти угощения. Все дети его просто обожали. А ведь он прошел войну и горел в танке.