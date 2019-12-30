Накануне нового года в Барнауле был запущен цех по производству правильных маргаринов и спредов

Декабрь 30 10:44 2019

ООО «Любава», известный производитель плавленых сыров, будет выпускать новый для нашего региона продукт – маргарин. Сдан в эксплуатацию производственный цех общей площадью 1380 квадратных метров.

Новое производство «Любавы» в соответствии с мировыми тенденциями отказалось от пальмового масла в продукции.
Фото Ярослава Махначёва

Первоначально предприятие совместно с Всероссийским НИИ жиров Россельхозакадемии (г. Санкт-Петербург) планировало выпускать маргарин на пальмовом масле. Но впоследствии решили заменить его на более полезное кокосовое. Заключен прямой контракт по поставке сырья с Малайзией. В процессе родился совершенно новый продукт – маргарин для взбивания, по консистенции подобный сливкам. Его выпускают пока в крупной фасовке, предназначенной для кондитерских и пищевых производств. В новом цехе уже кипит работа, хотя справляются с ней на данном этапе всего 5-6 сотрудников. Пока не налажены рынки сбыта, месячный объем производства составляет порядка 100 тонн готовой продукции, однако проектные мощности оборудования способны выдавать до 1500 тонн. Тогда и сотрудников потребуется до 50 человек. Был бы спрос.

Но этот вопрос у руководства предприятия не вызывает опасений. Маргарин широко используется в кондитерской, хлебобулочной отраслях, производстве теста и замороженных хлебов. В настоящее время потребность региональных производителей в маргарине закрывают предприятия Новосибирска, Самары, Иркутска. «Любава» намерена потеснить их на рынке.

— Мы только начали завоевывать рынок, объемы производства небольшие, но наш продукт уже пользуется спросом в кондитерской отрасли и в сегменте HoReCa (сферы услуг индустрии гостеприимства. – Прим. авт.), – отметил совладелец предприятия Сергей Зарков.

Кроме маргарина новый цех производит спред, он будет выпускаться в мелкой таре под ТМ «Любазар». В планах компании – выйти с ним в торговые сети.

На сегодняшний день стоимость проекта превысила 80 млн рублей. Как сообщают в компании, проект будут развивать, а его общая стоимость составит 100 млн рублей. На развитие нового направления предприятию потребовались кредитные средства.

— Учитывая важность проекта для региона, поручителем кредита выступил Алтайский гарантийный фонд, – отметил начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. – Поручительство гарантийного фонда позволило предприятию привлечь необходимый объем средств на льготных условиях.

А еще «Любаве» удалось выиграть грант Минэкономразвития страны в размере 15 млн рублей. Эти деньги пошли на оснащение цеха оборудованием. Впрочем, мерами господдержки компания активно пользовалась во все годы работы. По информации комитета по развитию предпринимательства и вопросам труда администрации Барнаула, в 2014-2016 годах в рамках городской программы развития предпринимательства «Любаве» субсидировали затраты на приобретение нового оборудования стоимостью более 2 млн рублей.

Что и куда экспортирует Барнаул

Зерно, крупы – Азия, Казахстан, СНГ.

Мед и продукты пчеловодства, лесозаготовительную технику, автошины и корма для животных – Казахстан, СНГ.

Мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных – СНГ.

Растительные масла из культур, выращиваемых на территории Алтайского края – Азия, Европа, СНГ, Ближний Восток.

Продукцию из кедра, хвои, шишек, смолы, сувениры – Европа, СНГ.

Семена, минеральные удобрения – США, Азия, Европа.

Оборудование – Европа, Казахстан, СНГ, Ближний Восток, Латинская Америка.

Фитопродукцию – Азия, Европа, США, Казахстан.

Кондитерские изделия – Азия, СНГ, Казахстан. Пластиковую продукцию – СНГ, Казахстан.

По данным комитета по развитию предпринимательства и вопросам труда администрации Барнаула.

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