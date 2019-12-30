Мера радости: о чем просили Деда Мороза дети несколько десятилетий назад и сейчас

Неизменным атрибутом подготовки к Новому году всегда было написание письма главному новогоднему волшебнику, в котором можно было попросить о самом сокровенном и быть уверенным – добрый Дедушка непременно исполнит твою просьбу.

Помните ощущения из своего детства, когда, проснувшись утром 1 января, первым делом вы бежали заглянуть под елку? Оправдал ли Дед Мороз ожидания и оставил вам подарок? Оставил. Вот радости-то!

Я в пять лет хотела получить совершенно недевчачий подарок – робота-трансформера. В середине 1990-х Деду Морозу со Снегурочкой, наверное, пришлось неслабо постараться, чтобы найти его на полках единственного в райцентре детского магазина. В сладостно-томительном ожидании Деда Мороза я еле досиживала у елки до часу ночи в надежде ухватить волшебника за бороду на месте «преступления», но не удалось. И первоянварским утром с заветным роботом в руках, счастливая, но озадаченная, я пытала родителей: «Как Дед Мороз зашел к нам домой? Он что, окна прорубывает?».

А куда вы отправляли написанное письмо? Отдавали маме, чтобы она передала помощникам Деда? Или клали в морозильную камеру холодильника, ведь там – мороз? Или оставляли на подоконнике, чтобы Дедушке было удобно забирать послание? Знаю некоторых детей, которые водили своих родителей на почту и отправляли письмо в Великий Устюг до востребования. Продвинутые! Наши родители бережно хранили копии писем (оригиналы, конечно же, отправляли Деду Морозу), написанные неуверенной детской рукой на тетрадном листе как воспоминание о детстве.

Наталья Покаместова рассказывает, что самым желанным подарком от Деда Мороза были фломастеры.

— В начале 1980-х в Барнауле можно было найти только фломастеры шести цветов, и то не везде. А я очень хотела 18-цветную палитру, – вспоминает Наталья Покаместова. – В Новый год под елкой я нашла новую упаковку 12-цветных фломастеров с открыткой «Для Наташи из Харькова от Деда Мороза». Папа мне объяснил, что Дед Мороз много путешествует и как мог старался исполнить мое желание. Я очень бережно к ним относилась: стержнем ставила только вниз, колпачками всегда закрывала, а когда они высохли – заправляла их папиным одеколоном и снова пользовалась. А моя дочь, родившаяся в 2007 году, не относится с таким трепетом к фломастерам. Для нее это обычный канцелярский предмет, который не вызывает восторга.

В советские годы дефицита, когда детские подарки к Новому году формировались из того, что было, даже одна мандаринка, грецкий орех и леденец среди килограмма карамельных и десятка шоколадных конфет приводили ребенка в восторг. Живой трепет у детей нынешнего поколения орехами уже не вызвать, у них запросы серьезнее. С пятилетним Гошей журналисты «ВБ» познакомились случайно: на прошлой неделе у нас была фотосъемка на Нулевом километре с участием Деда Мороза, здесь его и увидел наш маленький герой.

— Я Дедушке Морозу неделю назад написал письмо, чтобы прислал новый компьютер, потому что старый «мама хрясь-хрясь-хрясь». Он же пришлет? – спрашивает у меня Гоша, пока волшебник был занят. Что ему ответишь, особенно когда рядом стоит мама-волшебница и пожимает плечами?

Супруги Елена и Иван Глызины, становящиеся в канун Нового года помощниками главного волшебника страны, подтверждают, что большинство детей нынче просят Дедушку подарить желанный планшет и игровую приставку, а потому все, что выбивается из рамок цифровой индустрии, надолго остается в их памяти:

— В наши дни обычно просят подарить разнообразные гаджеты, причем телефон в этой серии становится уже непопулярным, – объясняет Елена. – Дети, пресытившись смартфонами разных марок, начинают все чаще просить нестандартные и дорогие вещи – гироскутеры, очки виртуальной реальности, экшн-камеры и смарт-часы с определенными встроенными функциями. На этом фоне просьбы «из прошлого века» запоминаются. Мне врезался в память мальчик, которому мы по просьбе бабушки подарили совершенно обычные деревянные шахматы. Он действительно хотел такой подарок. В его глазах читалось абсолютное счастье, которое не передать словами. В такие моменты понимаешь, что у каждого своя мера радости.

Самый загадочный праздник с одинаковым трепетом ждут во всех домах планеты, предвкушая какое-то чудо. Как и десятилетия назад, все люди от мала до велика с нетерпением ждут утра 1 января, чтобы поскорее оказаться у елки, открыть коробочки, оставленные помощниками Деда Мороза, и начать радоваться Новому году, исполняющему желания.

Новый год почему-то считается детским праздником. Но ведь и нам, взрослым, ничто не мешает написать письмо Деду Морозу и, как в детстве, с верой в чудо, граничащей с уверенностью, отправить его до востребования.