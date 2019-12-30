Маленькая премьера: призом для юных актеров из детсада № 200 стал выход на большую сцену

С каждым годом число детей, посещающих детские сады в Барнауле, неуклонно растет. Дополнительные места появляются за счет новых строений и благодаря оптимизации помещений в уже работающих садах. А уж чем занять малышей и как правильно их подготовить к школе, наши воспитатели знают. Сегодня дошколята активно сдают нормативы ГТО, изучают английский язык, снимают мультфильмы, осваивают театральное направление.

Премьерный показ

Юные воспитанники детского сада № 200 последние пару месяцев активно готовились к зимней премьере мюзикла «Морозко». Первыми зрителями стали родители, а показ состоялся в рамках новогоднего утренника.

— Я играю Марфушу, невоспитанную девочку, – рассказывает шестилетняя актриса Женя Ивкина. – Вроде роль легкая, нужно показать избалованного, испорченного ребенка! За столом она ведет себя нескромно, сестру обижает и ленится. Но это моя первая злая роль, а я привыкла к добрым героям и сама человек веселый, поэтому, чтобы вжиться в образ, очень много репетирую, даже дома! Мне нравится сказка, смысл в ней прост: если человек делает дело, то он и на подарки может рассчитывать, а если ведет себя как Марфуша, так и остается с пустыми руками!

Костюмы у каждого соответствуют характеру героя, шьет их кастелянша, Светлана Новикова. Вообще, в подготовке любого спектакля в саду принимает участие целая команда педагогов: музыка, постановка танцев, разучивание ролей, наряды, декорации – они всегда удивляют зрителей, а все благодаря плотнику Николаю Токачёву.

Театр начинается с садика

— 2019 год был Годом театра, и мы не остались в стороне, – говорит заведующая детсадом Лариса Мардовина. – Театр – это игра, а какой ребенок не любит играть? Участие в любой постановке – это еще и новые знания, умения, кропотливая работа над собой. С годами мы заметили: если даешь роль воспитаннику, скажем, с логопедическими проблемами, то в ходе подготовки он делает большой скачок в речевом развитии, становится более уверенным в себе. Кроме того, мы учим детей не только примерять на себя роли, но и культуре поведения в театре. Они знают, что во время спектакля нельзя разговаривать, необходимо внимательно следить за развитием сюжета, аплодировать.

Мюзикл «Морозко» стал третьей премьерой этого года. К слову, у юных актеров всегда находятся зрители, в роли которых выступают дети младших групп. Иногда приглашают воспитанников из соседнего садика. Конечно же, одной из самых ярких постановок стала «Царевна-лягушка», с которой коллектив принял участие в городском конкурсе «Маленькие шаги на большую сцену» и занял первое место, разделив его с коллективом детского сада № 250. «В наших детских садах живы театральные традиции, а педагоги используют креативные подходы в воспитании юного поколения. Все это они делают с большой любовью к детям», – говорит Валентина Ромина, член жюри конкурса «Маленькие шаги на большую сцену».

В качестве приза дошколята получили приглашение выступить на сцене Алтайского музыкального театра перед спектаклем «Снежная королева».

— Дети смогли пообщаться с актерами, побывать в гримерке, костюмерной, поговорить с теми, кто отвечает за свет и звук во время спектакля, – говорит Елена Пушкарёва, музыкальный работник. – После экскурсии они вышли на большую сцену и показали зрителям фрагменты своей сказки. Выступили блестяще! Может, они и не станут актерами в будущем, но уже в детстве, знакомясь с миром театра, они раскрывают свои творческие способности. И выступления придают уверенности, тренируют память.

Андрей Муль, председатель комитета по образованию: «Говоря о результатах года, нельзя не отметить детский сад № 223, который стал победителем и завоевал золотую медаль во Всероссийском конкурсе «Территория ФГОС». Воспитатели дошкольных учреждений № 219, 174, 256, 217, 85, 172 стали победителями всероссийских и международных конкурсов в рамках внедрения Федерального государственного образовательного стандарта. А детский сад № 261 «Истоки» выиграл федеральный грант в размере более трех миллионов рублей на создание консультационного центра для родителей.

С каждым годом расширяется и сама сеть детских садов. В настоящее время завершается строительство пяти дошкольных учреждений. В планах еще четыре. В четырех зданиях, ранее не использовавшихся как сады, к концу подходит капитальный ремонт, и совсем скоро в комнатах зазвучат детские голоса. В работающих садах благодаря оптимизации рабочего пространства удается дополнительно открыть новые места. К слову, на 1 ноября 2019 года в актуальном реестре очередников на получение путевок находятся 3550 детей в возрасте до трех лет, а в аналогичный период 2018 года значилось 4916».