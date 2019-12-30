Как отмечают Новый год в национально-культурных центрах Барнаула: традиции и рецепты

Наряженная елка, Дед Мороз со Снегурочкой на детском утреннике, тосты с бокалом шампанского за праздничным столом – эти приметы Нового года близки и знакомы всем. Но в Барнауле живет более 100 народов, и у каждого из них есть и свои особенные традиции.

Подарки от Кыш-Бабая

Саида Аминова, заместитель председателя региональной национально-культурной автономии татар Алтайского края:

— Новый год мы празднуем так же, как и во всей России, с наряженной елкой, застольем. Но есть и национальные особенности. На празднике у нас практически не бывает алкоголя. В основном мы пьем чай, приготовленный в большом самоваре. На новогоднем столе у татар много выпечки, но главное блюдо – зур-балиш. Это большой пирог, который готовится с картошкой, мелко нарезанным мясом, а в отверстие сверху заливается бульон – и все закрывается крышечкой из теста.

На новогодний праздник в татарский культурный центр к нашим детям приходит Кыш-Бабай. Это добрый дедушка, внешне похожий на русского Деда Мороза, хотя иногда он одевается в традиционный татарский наряд в голубых или зеленых тонах, расшитый национальными узорами. Вместе с помощницей Кар-Кызе он дарит детям подарки.

Ребята поют песни, читают стихи на татарском языке, наряжаются в костюмы сказочных персонажей, животных – медведя, лисички, волка. Играют в игры. Например, по кругу пускают игрушечного зайчика. Кто его уронит, тот выходит из круга. Или игроки берут в зубы ложку, в которой лежит яйцо, и соревнуются, кто быстрее пробежит, не уронив его.

Татарский зур-балиш Мука – 450 г, сметана – 150 г, кефир – 150 г, разрыхлитель – 1 ч. л., масло сливочное – 15 г, соль, картофель очищенный – 700 г, лук репчатый – 200 г, говядина – 600 г, перец черный молотый (по вкусу), бульон говяжий. Замесить тесто из сметаны, кефира, муки, соли и разрыхлителя. Начинка: мясо, картофель и лук порезать кубиками. Тесто разделить на три неравные части. Большую тонко раскатать и выложить в форму, делая бортики. Одна из меньших частей будет крышкой пирога, из другой вырезаются традиционные узоры для украшения. В центре – отверстие, прикрытое шариком теста. Смазать сливочным маслом и выпекать 90 минут при 1800. Затем влить в отверстие стакан бульона и выпекать еще 45 минут.

Сапожок под елочкой

Татьяна Малышева, руководитель Центра немецкой культуры Алтайского краевого Российско-немецкого дома:

— В общем-то, у немцев главный зимний праздник – это Рождество. Оно отмечается с 24 на 25 декабря. Его традиции частично пересекаются с новогодними, но имеют религиозный подтекст.

У нас в Российско-немецком доме проводится традиционное немецкое празднование. Разыгрываются небольшие рождественские сценки, в которых рассказывается о мытарствах Девы Марии, которая вот-вот должна была родить младенца Иисуса. В актовом зале выступает пастор, произносит проповедь. К детям приходят Вайнахтсман и его помощница Кристкинд, которые примерно соответствуют русским Деду Морозу и Снегурочке. Но костюм Вайнахтсмана больше похож на наряд Санта-Клауса: короткая красно-белая куртка, штаны, колпак на голове. Для детей проводят конкурсы, мастер-классы.

Дома наши немцы на Рождество ставят елку, украшенную игрушками красного и золотого цветов. Хозяйки пекут имбирное печенье и вешают его на ветви, а дети потом снимают и едят. На стол кладут венок, а перед ним зажигают четыре свечи. Рождественскими венками также украшают стены и двери. Дети ставят под елку или у двери сапог, чтобы пришел Вайнахтсман и положил им туда подарок. Для праздничного стола хозяйки заранее готовят традиционную рождественскую выпечку штоллен с фруктами, изюмом, орехами, цукатами, а некоторые мастерицы запекают целого гуся.

Немецкий штоллен Мука пшеничная – 4 стакана, дрожжи прессованные — 60 г, сахар — 0,5-1 стакан, молоко – 1 стакан, яйцо куриное – 2 шт., изюм разных сортов – 400 г, миндаль (измельчить) – 50 г, орехи грецкие измельченные – 50 г, коньяк, ванилин в порошке, цедра лимона измельченная – от 2 лимонов, курага порезанная – 100 г, масло сливочное – 300 г, соль – 0,5 ч. л. На сутки замочить изюм, курагу, миндаль и орехи в коньяке. Приготовить дрожжевое тесто на молоке со сливочным маслом. Добавить в него чуть подсушенные сухофрукты и орехи, положить на час в теплое место. Сформировать из теста небольшой брусок, выпекать 15 минут при температуре 2200 и около 30-35 минут при 1700. Смазать маслом и присыпать сахарной пудрой.

Гата с секретом

Гарик Геворгян, председатель АКОО «Союз армян Алтайского края»:

— Новый год мы отмечаем вместе со всеми, а вот Рождество празднуем на день раньше, чем православные, – с 5 на 6 января. Новый год у нас принято проводить в кругу семьи, а со 2 января по армянским традициям мы начинаем ходить в гости к родственникам, друзьям. В эти несколько дней нужно успеть поздравить всех родных. Например, у меня здесь живут четыре племянника. Мы собираемся вместе, в первый день идем к одному из них, во второй – к другому…

Новогодний стол принято накрывать с изобилием и угощать всех приходящих гостей. Готовим пасуц толма (постные голубцы), хоровац (шашлык), вареную рыбу. Но одно из главных блюд – это запеченный свиной окорок. Берется только мягкая часть свиной ноги, шпигуется нарезанными ломтиками чеснока и запекается в духовке. Обязательно печем гату. Это такая круглая лепешка, в которую запекается монета. Считается, что у того, кому попадется ломтик с монетой внутри, будет очень счастливый год.

Обязательно проводим новогодний праздник для наших детей с елкой, песнями, танцами, конкурсами. На него приходят Дед Мороз и Снегурочка, устраивают игры, всем дарят подарки. Выглядят они так же, как русские новогодние персонажи, только называются по-другому: Дзмер Папи (Зимний дедушка) и Дзюнанушик (Снежная девушка).