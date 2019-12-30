Достижения и вызовы: Барнаул ставит перед собой амбициозные задачи по реализации национальных проектов

В краевой столице успешно реализуется ряд национальных проектов, большая часть – с превышением плановых показателей. О наиболее важных для Барнаула программах читайте в нашем материале.

Под защитой

Магистральной целью реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является улучшение состояния дорог в стране. И действительно, во многих городах России благодаря финансированию ремонтов эта задача была достигнута. Барнаул, например, вошел в тройку городов-лидеров по качеству дорог в рейтинге Общероссийского народного фронта, уступив только Тюмени и Белгороду. В 2019 году в городе отремонтировали 33 магистрали (47,8 км), и сейчас протяженность дорожной сети Барнаула, соответствующая нормативам, превысила отметку в 64,5%. Это великолепный показатель.

— Программа БКАД реализуется в нашем городе с 2017 года, и если раньше мы обновляли покрытие на изношенных магистральных дорогах, то сейчас все больше уходим на периферию, где подобного ремонта не было никогда. В 2020 году сделаем дороги в Затоне, поселке Ильича, Куете и других территориях. Для жителей это будет исторический момент, – рассказывает Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Сейчас, когда качество дорожной сети заметно улучшилось, в администрации Барнаула делают упор на повышение безопасности движения. Состоялось не одно совещание по этому поводу, разработан комплекс соответствующих мер. При этом первый заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Вячеслав Франк не раз отмечал, что в работе по усилению безопасности на дорогах не должно быть формализма.

Одновременно с достижением высоких показателей по качеству дорог, перед муниципалитетом появляются новые задачи – в частности, обеспечение безопасности движения.

Образование+

Современная школа давно перестала быть местом, где ребенок осваивает исключительно школьную программу. Здесь он должен иметь возможность развивать свои творческие способности и заниматься дополнительным образованием. Поэтому в рамках нацпроекта «Образование» особое значение для Барнаула имеет программа «Успех каждого ребенка». Этот проект рассчитан на вовлечение детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительное образование. По итогам 2019 года Барнаул превысил плановый показатель в 71% и намерен к 2024 году выйти на охват детей дополнительным образованием на уровне 80%. В следующем году планируется открытие школы № 136, и вместе с разработкой учебного расписания здесь уже вовсю занимаются организацией направлений дополнительного развития.

— Обязательно будут несколько спортивных секций, танцевальная, вокальная и театральная студии, – рассказывает директор школы Александр Шнайдер. – Достигнута договоренность с краевым центром юных натуралистов, в рамках которого планируем создать четыре группы по 8-10 человек. С «Кванториумом» планируем создать не меньше 12-14 групп, поскольку школа будет иметь техническую направленность. Рассуждая о формировании учреждений допобразования на базе школ, могу с уверенностью сказать – они необходимы. Занятость родителей сейчас настолько высока, что у большинства семей нет возможности отвезти ребенка на танцы или вокал в другую часть города. А так ребенок сможет без труда вернуться в школу на дополнительные занятия.

В стиле SMART

В сравнении с программами ремонта дорог, благоустройства дворов и общественных территорий, национальный проект «Цифровая экономика» не так широко известен. Многие до сих пор думают, что он о «высоких материях», хотя по факту касается каждого барнаульца, ведь программа предусматривает обеспечение городского пространства стабильной сотовой связью, высокоскоростным интернетом, сервисами помощи и навигации.

Часть цифровых технологий, эффект от которых горожане смогут ощутить на себе, будет внедрена в Барнауле уже в 2020 году – все они касаются системы «Умный город». Будут модернизированы опоры уличного освещения для обеспечения «мертвых зон» города сотовой связью и интернетом. Территорию Нагорного парка обеспечат высокоскоростным и качественным интернетом за счет создания Wi-Fi-зоны.

Пилотным проектом в 2020 году станет переоборудование пяти остановок общественного транспорта в «умные». В комитете экономического развития и инвестиционной деятельности отметили, что на объектах установят павильоны и оснастят их системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, бесплатным Wi-Fi, сплит-системой. Будет предусмотрена возможность зарядить телефон, из «бегущей строки» узнать информацию о прибывающем транспорте и купить кофе с десертом.

Но главная задача «Умного города» – изменить отношение людей к принимаемым решениям, сделать их соучастниками управления Барнаулом. С этой целью в 2020-м через приложение «Госуслуги» можно будет оценивать реализацию наиболее важных для барнаульцев нацпроектов.