Дежурный по зиме: знакомимся с лучшим дворником Барнаула

То, что Дмитрий Савинкин – лучший дворник Барнаула, подтверждено удостоверением и нагрудным знаком, которым он был награжден в ноябре 2019 года на празднике труда «Летопись наших Побед».

Все мы немного дворники

Сколько в Барнауле дворников, точно не знает никто. Дворники МБУ «Автодорстрой» убирают городские дороги и тротуары, дворники МУП «Горзеленхоз» – общественные территории и площади города. В каждой управляющей организации, ТОСе есть свои дворники, отвечающие за порядок на придомовой и дворовой территориях. Свои дворники есть в учреждениях и на предприятиях. В штате каждой школы, любого магазина есть ставка дворника. И по большому счету, нынешней зимой – ранней и снежной – все мы немного дворники.

52 вакансии дворников предлагалось в декабре в Центре занятости населения Барнаула.

Видная работа

Говорят, у дворников невидная работа. Утром выходят люди из подъезда: наледь на выходе сколота, дорожки от снега расчищены. Самого дворника никто не видел. У Дмитрия Савинкина не так. Время за полдень. Встретили у подъезда женщину, попросили подсказать, где найти дворника.

— Диму? Да вот, я выходила, он со мной здоровался. Он где-то здесь. За домом посмотрите.

Действительно, Дмитрий отбрасывал с отмостки падавший накануне снег. Разговорились. Рабочий день дворник начал в седьмом часу утра. Время, напомним, за полдень. У подъездов все расчищено. Спрашиваем, зачем за домом снег чистить, если никто, тем более зимой, здесь не ходит.

— Ходят. Бабушки иногда гуляют вокруг дома. Здесь солнечная сторона. И потом, у нас у дворников как: сегодня поленился, оставил на завтра работу, значит, завтра этой работы будет еще больше, чем сегодня. Это как снежный ком.

Видимо поэтому люди с ленцой в дворниках не задерживаются. Здесь усердие и трудолюбие важнее, чем квалификация, образование и опыт. Дмитрий Савинкин вообще-то по образованию наладчик, оператор станков с ЧПУ, но его выпуск пришелся на годы, когда промышленность в стране стагнировала. Пошел на стройку. Каменщик, плотник-бетонщик, штукатур-маляр – освоил практически все строительные специальности. Стал дворником он по случаю. На стройках было затишье, а сидеть у жены на шее не в характере Савинкина. И он пошел в жилищное управление: «Дворники нужны»? Они обеими руками: «Конечно!» За три года в жилуправлении ни разу не пожалели, что приняли Дмитрия на работу.

Надежный Дмитрий

Дворник ООО «Жилищный участок № 11» Дмитрий Савинкин убирает дворы домов № 183 и 184а по улице Георгия Исакова, а сам живет в доме № 187. В буквальном смысле живет на работе. Техник-смотритель жилищного участка Елена Литвиненко так отзывается о нем:

— У меня вообще бригада уникальная. Все делаем дружно и вместе. Дима хорош тем, что на него всегда можно положиться. Если звоню и прошу что-то сделать, знаю, проверять уже не надо. Даже если это касается не его дома. Зарплата у нас не великая, и часто люди уходят. Дом остается без дворника, а жители требуют порядка. Я могу позвонить в любое время суток, он пойдет и сделает. Надежный он, Дмитрий. И люди это видят. Недавно приходил председатель совета дома № 183 Владимир Иванович Колесниченко, спрашивал, что нужно сделать, чтобы повысить ставку дворника. Я объяснила, что необходимо обратиться в управляющую компанию и повысить тариф. Он сказал, что жильцы готовы голосовать за повышение тарифа, чтобы поднять Дмитрию зарплату. Я, конечно, за него рада.

Самый длинный праздник

Есть много профессий, для которых праздники – явление относительное. Врачи, пожарные, военные, водители общественного транспорта. И в нынешнюю новогоднюю ночь сотни и тысячи людей будут нести свою службу, обеспечивая праздничное настроение, безопасность и комфорт барнаульцев. Дворник, при всей прозаичности профессии, одна из таких стратегических специальностей. Так же в 5 часов утра Дмитрий должен выйти с лопатой и ледорубом под звездное небо нового года, чтобы жители не испортили себе настроение, уткнувшись утром у подъезда в неубранный сугроб. Хотя, по словам дворника, 1 января, с утра только бабушки свежим воздухом подышать выходят.

— Дмитрий, жильцы вас с Новым годом поздравляют? Конечно, еще с вечера начинают. Бывает и в гости на минутку зазывают. Заходите?

Ну как я людей могу обидеть? Праздник же. От души, от чистого сердца приглашают. Конечно, захожу. А вообще, Новый год для меня самый длинный праздник в году. Это у вас он заканчивается вместе с новогодними каникулами. Ну, пусть еще старый Новый год. А у меня длится чуть ли не до марта месяца. Елки собираю вокруг домов. Жители их или у подъезда выставляют, или выбрасывают с балконов, чтобы не сорить в квартире, в лифте. Утром приходишь, то там в сугробе стоит, то там серпантином сверкает. Я не смеюсь. В прошлом году как раз в канун 8 марта последнюю елку выставили. Видно, мужик перед женским праздником подарок жене сделал, разобрал, наконец, елку. А следующий год еще и високосный. Февраль на день длиннее.

— Что ж, ни мороза вам, Дмитрий, в новогоднюю ночь, ни снежинки.

С наступающим!