Дары Года театра: к чему приводит фанатизм в актерской работе и что обсуждают по вечерам жильцы «культурного дома»

В Год театра в Барнауле произошло событие, выделившее наш регион на фоне других территорий. Впервые в истории как Алтайского края, так и всей Сибири в городе был построен жилой дом, в котором большая часть квартир предназначена для работников культуры. В числе жильцов «культурного дома» – семья Плехановых, для которой этот год запомнится не только новосельем, но и рождением первенца.

Особая группа крови

Трехкомнатная квартира на седьмом этаже «культурной» 17-этажки постепенно обставляется мебелью, наполняется новыми звуками, голосами. Ее обитатели – артисты Алтайского краевого театра драмы Дмитрий Плеханов и Анна Бекчанова, их пятимесячный сын Ярослав и симпатяга Мартин – пес-далматин, которому теперь уж точно есть где разгуляться.

— Конечно, этот год войдет в историю нашей семьи, – делится Анна. – Символично, что два столь ярких события в нашей жизни произошли в Год театра. С переездом началось и время приятных хлопот, когда становится важно – какого цвета на кухне шторы, как обставлены комнаты.

Вместе Аня с Димой вот уже пять лет. Познакомились они еще в институте культуры, где учились на режиссерском курсе знаменитого педагога Анны Вахрамеевой.

— Анна Ивановна – педагог от Бога, – комментирует Дмитрий. – Дело в том, что помимо азов театральных, как актерских, так и режиссерских, она преподает своим ученикам настоящую школу жизни. Учит работать над собой, ставить серьезные задачи, реально смотреть на все, что связано с профессией. Поэтому ее выпускники – люди одной группы крови – поступают в театр хорошо подготовленными, без пресловутых розовых очков, приученными к непрестанной работе.

Между тем эти два выпускника-вахрамеевца разглядели друг друга не сразу. Проработав два сезона в театре драмы, они оказались в одном спектакле «Эти свободные бабочки», поставленном в 2014 году режиссером Юрием Ядровским.

— Между нами словно химическая реакция прошла, – вспоминает Анна. – Во многом это произошло благодаря Юре Ядровскому, который нас растормошил, заставил быть предельно честными на сцене. Но профессионализм актера в том и заключается, чтобы в гримерке отпускать то, с чем сжился на сцене. У нас отпустить не получилось. Вероятно, потому что мы оба фанатики – репетировали как в театре, так и за его пределами. Это нас и сгубило (смеется).

Человек яркой славы

Ярослав родился 24 июля. За день до этого Анна побывала на официальном открытии Шукшинских дней на Алтае, посмотрела на шествующих по красной дорожке артистов, пообщалась с коллегами, а ночью ее увезли в роддом.

— Мы думали будет Софья Дмитриевна, а оказался Ярослав, как мы переводим – «человек яркой славы», – поясняет молодая мама. – Это не значит, что я предрекаю ему актерскую судьбу, пусть найдет себя в другом, главное – чтобы был счастлив. Ведь любимая работа лишь один из залогов счастья, как пазл в большой картинке. Хорошо, когда ты просыпаешься, а рядом – любимые люди, совсем прекрасно, когда ты из дома отправляешься заниматься любимым делом. И если работа не приносит радость, нужно менять либо отношение к ней, либо ее саму.

Вообще, чета Плехановых считает себя людьми счастливыми. И если Анна на время выпала из жизни театра, то Дмитрий не только играет на сцене алтайской драмы, но и преподает в театральной студии при Алтайском филиале РАНХиГС.

— До этого я семь лет преподавал в Гуляевской гимназии, – снова присоединился к разговору Дмитрий. – Педагогическая деятельность стала для меня настоящей отдушиной. Стараюсь научить своих подопечных на полную катушку играть в любом случае, даже если тебе выпала роль третьего гриба в пятом ряду. Ведь театр – это увеличительное стекло, поэтому на сцене всегда видно, кто чем занимается и что из себя представляет.

В том, что оба супруга – театральные люди, Плехановы видят лишь плюсы. По мнению Анны, человек, далекий от театра, вряд ли оценил бы дело жизни своего партнера. Было б ему столь интересно? Наоборот, это могло бы стать поводом для ненужных раздражений, обид.

— Когда мы оба горим театром, нам легче вместе открывать что-то новое для себя, совершенствоваться, профессионально расти, – размышляет Анна. – И так понятно – театр из наших организмов уже не вывести. А вместе нам легче раздувать этот огонь, наслаждаться тем, что имеем.

— Признаться, по молодости очень уж хотелось рвануть в столицу, но со временем эти мысли сами собой рассеялись, – говорит Дмитрий. – Случилось это примерно на третьем курсе, когда нам с Аней в составе театральной мастерской Вахрамеевых удалось побывать в Польше и во Франции сразу на двух театральных фестивалях. Помню, как в Авиньоне после представления к нам подошел один москвич-театрал, который заверил, что наш уровень ни в чем не уступает столичному, а в чем-то даже превосходит. Тогда я понял, что в театральном мире приближенность к центру ни на что не влияет. И если ты любишь театр и честно в нем работаешь, все будет хорошо.

— Говорят же, не место красит человека, – подхватила Анна. – Главное – понимать, что ты не просто воздух коптишь, а работаешь с конкретной целью, осознаешь, что для тебя значит профессия и какое место в ней ты занимаешь.

По всей видимости, разговоров о театре в новом доме будет хоть отбавляй. Достаточно сказать, что на одном этаже с Плехановыми соседствуют коллеги Сергей Рассахань, Лариса Черникова и артисты Алтайского государственного музыкального театра.

91 квартира в доме, расположенном на ул. Сизова, предназначена для работников культуры. Общая площадь жилья составляет свыше 7000 кв. м.