В новогодние праздники в Барнауле изменится расписание движения общественного транспорта

В новогодние праздники незначительно сократится количество общественного транспорта на улицах города.

31 декабря общественный транспорт города будет работать в штатном режиме согласно действующему расписанию, а с нового года автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы снизят регулярность рейсов на несколько дней.

1 января будут сокращены утренние рейсы и плановое количество автобусов на 60%, 2 и 3 января количество транспорта на улицах Барнаула сократится на 30% от расписания выходного дня, с 4 по 8 января весь подвижной состав будет ходить согласно действующему расписанию.

В ночь празднования Рождества Христова с 6 на 7 января будет организована доставка горожан с ночной праздничной службы городским электрическим транспортом:

— от Покровского кафедрального собора в 01:30 по трамвайным маршрутам № 1, 7 до станции «Докучаево» и станции «Кордон» и по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор – ул. Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл. Свободы – ул. Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – Докучаево;

— от Свято-Никольской церкви в 01:45 по троллейбусным маршрутам № 1, 6;

— от Александро-Невского собора в 01.15 по трамвайным маршрутам № 8, 9.