Новогодний экспресс: необычный паровоз приехал в центр Барнаула

Креативный арт-объект в виде фигуры дымящего паровоза появился на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодёжной. Таким образом по инициативе администрации Железнодорожного района обыграли тепловую камеру.

«Сразу стало веселее», – комментируют появление нового арт-объекта барнаульцы. Креативная задумка определенно понравилась горожанам. Действительно, разноцветный паровозик хорошо вписался в предпраздничный заснеженный пейзаж. В темное время суток на фигуре включается подсветка, и непрерывно из трубы идет дым. Для этого не понадобилось никаких дополнительных устройств: каркас паровоза установлен на тепловой камере, и пар из нее создает такой необычный эффект.

— Идея замаскировать тепловую камеру каким-то оригинальным образом появилась давно, но реализовать ее удалось только в этом году, – рассказывают в администрации Железнодорожного района. – Именно паровоз изначально был одним из ключевых вариантов оформления. Кроме того что он эффектно выглядит, это еще и символично, ведь объект установлен в Железнодорожном районе.

Паровоз сделан из алюмокомпозита – этот материал гибкий и прочный, не трескается на морозе и не выгорает на солнце. Впрочем, под палящими лучами арт-объект находиться не будет: как отмечают в районной администрации, фигуру установили только на период новогодних праздников. А в следующем декабре дымящий паровоз появится здесь вновь.

Это не единственное новшество новогоднего оформления в Железнодорожном районе. В этом году на территории района установили новые светодиодные фигуры – в частности, больших объемных снегирей около фонтана «Глобус», – а появившиеся в прошлом и позапрошлом годах упряжки с оленями и лошадьми переехали на новые места.

К Новому году украсились все районы Барнаула. Так, помимо привычных светодиодных фигур, в центре города появились подснежники, большой парусный корабль у речного вокзала. У Нулевого километра установили четырехметровую инсталляцию с символом года; светящейся бахромой подсветили обновленную по нацпроекту аллею на улице Георгия Исакова.