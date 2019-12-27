Десять ледовых скульптур будут украшать историческую часть Барнаула до весны

Декабрь 27 13:37 2019

Уже которую зиму подряд алтайские резчики соревнуются в мастерстве и оригинальности в канун Нового года. В этом году их работы украсили улицу Мало-Тобольскую.

Новый год стал главной темой в работе ледовых мастеров.
Фото Андрея Чурилова

Напомним, единственная в Барнауле пешеходная улица в качестве новогодней площадки дебютировала в прошлом году. Тогда здесь впервые замерцали праздничные огни, появилась красавица-елка и снежный городок, как на площади Сахарова. Главное его преимущество – он не был разобран сразу после январских праздников, а простоял ровно столько, сколько позволила погода.

Нынче Мало-Тобольская еще лучше принарядилась – здесь появилось около 30 новых световых конструкций, в которых барнаульцы могут узнать персонажей из любимых сказок, в центре возвышается шестиметровая ель, украшенная гирляндами и 40 шарами, а по всему периметру площадки – десять ледовых барельефов. Эти фигуры не простое украшение. Их городские скульпторы и художники возводили во время проведения традиционного новогоднего конкурса.

В соответствии с условиями ледового состязания первым делом комиссия рассматривала эскизы конкурсантов. Из 27 выбрали десятку лучших, которые мастера возвели меньше чем за неделю, и несколько дней назад представили на суд экспертов. Притом участников было несколько меньше, чем заявок – всего 12 персональных и шесть команд по два человека (мастера заявляли от одной до четырех работ).

Главные темы, которые старались обыграть: Новый год и Рождество, символ 2020 года, зимние сюжеты, мотивы детских книг и мультфильмов. Основные критерии, на которые обращала внимание комиссия из 16 человек, – художественная выразительность, сложность исполнения и чистота обработки материала.

— В прошлом году на площади Сахарова выбирали лучшую ледовую скульптуру, а на Мало-Тобольской – барельеф, – отмечают в комитете по культуре администрации Барнаула. – В этом году было принято решение проводить состязания только в одной номинации – «Барельеф на пешеходной улице». Конкурсом предусмотрено пять призовых мест.

Горожане убеждены, что такой опыт нужно и дальше развивать – уж очень им понравилось наблюдать, как неприглядные ледяные глыбы на их глазах под ловкой рукой мастера приобретали изящную форму, а теперь, подсвеченные, создают атмосферу сказки.

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