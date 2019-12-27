Бюджет Барнаула на 2020 год с учетом межбюджетных трансфертов вплотную приблизился к 15-миллиардной отметке

Две трети всех средств городского бюджета будет направлено на образование, социальную поддержку, культуру, развитие спорта – на все те сферы, которые являются определяющими в жизни барнаульцев.

С прицелом на рост

Главный финансовый документ года рождается не быстро. Подготовка стартует с кропотливого экономического анализа и разработки нескольких сценариев развития ситуации. Продолжается распределением средств по целевым программам и обязательным расходам. Затем проект выдерживает общественные обсуждения и два рассмотрения в городской Думе.

Значимость каждого этапа трудно переоценить, ведь бюджет определяет приоритетные направления развития города на ближайшую перспективу. Каким запланирован бюджет 2020 года?

Еще на публичных слушаниях, которые состоялись 22 октября, стало ясно, что целевые показатели финансового документа рассчитаны с прицелом на рост.

— В период с 2020 по 2022 год прирост промышленного производства в сопоставимых ценах ожидается в границах от 1,1 до 1,3% согласно базовому варианту и от 1,4 до 1,6% – согласно целевому. Развитию промышленности будет способствовать участие предпринимателей города в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», – отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула Павел Есипенко. – В среднесрочном периоде продолжится реализация мероприятий по улучшению инвестиционного климата. Планируется реализация нескольких крупных инвестиционных проектов.

Ожидается также положительная динамика на рынке товаров (102-103%) и услуг (105-107%).

Темп роста заработной платы в период с 2020 по 2022 год ежегодно составит 107-108% по базовому варианту и 110% – по целевому. При этом в среднесрочной перспективе, согласно общероссийским и краевым параметрам прогноза, рост цен не превысит инфляцию и ожидается в границах от 103,7 до 104%.

Больше школ, садов и комфорта

Изначальный проект бюджета предполагал общую сумму доходов (с учетом межбюджетных трансфертов) порядка 12 млрд руб. Но ко второму чтению суммы безвозмездной поддержки из вышестоящих бюджетов возросли с 4,871 до 6,833 млрд руб. И бюджет на 2020 год стал еще более оптимистичным. У муниципалитета появилась возможность направить дополнительные средства на оплату труда работников бюджетной сферы, строительство школ, детских садов и дорог.

— Главной задачей при подготовке проекта городского бюджета на 2020-2022 годы стало принятие сбалансированного, социально направленного документа, – подчеркнула Надежда Тиньгаева, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города. – С учетом межбюджетных трансфертов расходы на 2020 год прогнозируются в объеме 14 983,6 млн руб. Две трети всех средств будет направлено на образование, социальную поддержку, культуру, развитие спорта. Приоритетным направлением расходов останется заработная плата работников бюджетной сферы, которая составит 52% расходной части. В большей степени это заработная плата учителей и воспитателей детских садов. Всего на функционирование системы образования направляется 61% бюджета.

Особенностью исполнения бюджета на трехлетку будет реализация национальных проектов, обозначенных в майском указе Президента РФ. В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» продолжится строительство школ и детских садов. Результатом станет создание 950 новых школьных мест (школа на 550 учащихся на ул. Шумакова, 78, пристройка на 400 мест школы № 98 в с. Власиха) и 700 мест в детских садах (детские сады в кварталах 2009, 2010, ул. Фурманова, 22).

По национальным проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» важным направлением останется строительство и ремонт дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий. Большая работа запланирована по расселению жителей из аварийного жилья.

— Проблема по переселению граждан из жилья, признанного аварийным, с этого года решается в рамках двух муниципальных программ – это «Барнаул комфортный город на 2015-2030 годы» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы», – уточнила Надежда Тиньгаева. – Вторая программа реализуется на условиях предоставления средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и краевого бюджета (дома, признанные аварийными до 01.01.2017). В настоящее время ведется работа по согласованию объема поддержки на переселение граждан из вышестоящих бюджетов.

Запланированные темпы развития Барнаула возможны за счет помощи из вышестоящих бюджетов в рамках национальных проектов. Однако значительная доля мероприятий по ним предусматривает софинансирование из городского бюджета. Так, из дополнительно выделенных краем городу 2 млрд руб. на переселение граждан из аварийного жилья в 2020 году предусмотрено 250 млн руб. Из городского бюджета на эти цели будет направлено 113,6 млн руб. На увеличение заработной платы из регионального бюджета Барнаул получит 131,4 млн руб., а 236,7 млн руб. будет добавлено из средств города.

Местные инициативы

Предусмотрено софинансирование и в рамках поддержки местных инициатив. Заявки на участие в проекте в 2020 году подали шесть сельских населенных пунктов. Итоги отбора и участники проекта будут определены в первой половине 2020 года.

— Если раньше жители отдавали предпочтение детским и спортивным площадкам, то в этом году выросла доля проектов по развитию сельской инфраструктуры. Так, в поселках Борзовая Заимка и Центральном жители предложили проекты по ремонту автомобильной дороги и тротуара, а в Берёзовке планируется ремонт линии освещения. Общая стоимость проектов может составить 8,0 млн руб., в том числе за счет средств бюджета города 2,5 млн руб., краевого бюджета – 4,1 млн руб., от населения – 1,0 млн руб., юридических лиц – 0,4 млн руб., – уточнили в администрации Барнаула.