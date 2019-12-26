В администрации Барнаула прошло оперативное совещание по вопросам очистки городских улиц от снега

Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Франк провел оперативное совещание с руководителями служб города.

Как сообщают в администрации Барнаула, Вячеслав Франк наметил основные задачи в уборке снега в городе и поручил дорожным службам особое внимание уделить тротуарам.

— Наша задача обеспечить беспрепятственное движение по дорогам и тротуарам, насколько это возможно, — сказал Вячеслав Франк. – Ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но управляемой. Мобилизованы все ресурсы. Главы районных администраций работают с управляющими компаниями по расчистке дворовых территорий и кровель многоквартирных домов. Все службы города сегодня должны обеспечить слаженную работу по ликвидации последствий стихии.

По информации официального сайта города, сегодня, 26 декабря, на уборке дорог от снега задействованы 127 единиц техники. Привлечены наемные автосамосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики. 141 дорожный рабочий вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Кроме того, за прошедшие сутки «Автодорстрой» принял 148 заявок по расчистке дорог от горожан, организаций и социальных учреждений. Большинство из них отработаны, некоторые – неоднократно из-за непрекращающегося снегопада.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин сообщил, что в ночь с 25 на 26 декабря на улицах города работало 154 единицы снегоуборочной техники. С дорог краевой столицы вывезли почти 6000 кубометров снега. На обработку реагентами проезжей части израсходовано 165 тонн песчано-соляной смеси.

— Дорожные службы города делают все возможное, чтобы обеспечить движение транспорта на основных магистралях, расчистить подъездные пути к социальным учреждениям: школам, детским садам, больницам, станциям скорой медицинской помощи, — отметил первый заместитель главы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

По данным Алтайского ЦГМС, в декабре в Барнауле выпало 160% от среднемесячной нормы осадков (47 мм). Причем только за последние сутки выпало 13 мм осадков, то есть 48% среднемесячной нормы декабря.