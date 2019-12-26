Слава. «Крик души» (18+)

Когда: 17 февраля.

Где: Театр драмы.

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 1800 — 4000 рублей.

Популярная российская исполнительница, любимица миллионов, обладательница яркой харизмы, неповторимая Слава, приглашает всех поклонников своего творчества на большой сольный концерт.

Новая программа под названием «Крик души» обещает стать ещё более наполненной и грандиозной. Подготовку Слава вместе со своей командой и режиссёрами, Ниной Алексеевой и Александром Гришаевым, начала задолго до премьеры.

В программе концерта прозвучат не только всем известные хиты, но и новые песни, такие как «Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная»