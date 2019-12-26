Мышь с блеском: чем декоративные грызуны отличаются от обычных

Если вы хотите дружелюбного, неприхотливого питомца, заведите мышь. Сатиновую. Так утверждает жительница Барнаула Дарья Чеснокова, в коллекции которой с полсотни грызунов.

Дело в породе

В квартире Дарьи Чесноковой настоящий зоосад – птички щебечут, мыши скребутся, кошки мяукают. Знакомить нас со своими питомцами она начала с семейства грызунов. Мыши с гладкой блестящей переливающейся шерсткой из сатиновой породы.

— Они чуть крупнее обычных, не кусаются в отличие от хомяков, быстро привыкают к рукам и не убивают свое потомство, – коротко охарактеризовала Дарья своих питомцев. – А еще сатиновые мышки живут семьями, совсем как люди. Самцы помогают самке ухаживать за потомством, согревают малышей, пока кормящая мать отдыхает, набирается сил.

Взрослые мышки, словно в подтверждение ее слов, уютно устроились на подставленной хозяйкой ладони, радуясь общению. А вот малыши с ноготок к людской ласке пока не привыкли, завидев Дарью, стремглав разбежались по углам.

— Они не рождаются ручными, маленькие могут и укусить, – поясняет собеседница. – Я каждый вечер их беру на руки, поглаживаю, чтобы приручить. Но они быстро привыкают.

Стоило открыть вольер с мышами, как прибежал кот Снежок. Представить не могу, как он борется с инстинктами, но, по словам Дарьи, он не рассматривает мышей в качестве еды. С малышового возраста привык с ними играть. Второй кот, Буся, тоже не охотится на грызунов, пару раз даже спал в клетке с мелкими в обнимку.

Увлечение Дарьи мышами началось пару лет назад, когда она увидела на доске объявлений Новокузнецка информацию о продаже сатиновых мышек. Они очаровали девушку своей лоснящейся шерсткой, милыми прижатыми к голове ушками и добрыми глазами. Заказала сразу шесть животных из столицы Кузбасса и трех из Омского питомника. Да-да, во многих российских городах существуют целые питомники декоративных мышей, в которых профессионально разводят здоровых, спокойных, человекоориентированных грызунов. В Москве и Санкт-Петербурге два раза в год проводятся выставки грызунов. Сегодня у Дарьи с полсотни мышек – сатиновых, рексов с кудрявой шерсткой и беспородных обыкновенных. Потомство она распродает по всей стране.

— Декоративные мышки не только отличаются спокойным нравом, они неприхотливы, за ними легко убирать, кормление простое, – перечисляет достоинства питомцев Дарья.

Мышки живут в пластиковых контейнерах с отверстиями для вентиляции воздуха. По мнению заводчицы, это идеальное место для содержания грызуна, поскольку защищает дом от опилок. Да и не каждая клетка подойдет для мышат, они юркие, могут и через прутья проскочить.

Самки и самцы, как правило, живут раздельно. Молодые – в одной, кормящие – в другой, пожилые – в третьей. Для разведения потомства ни в коем случае нельзя садить в клетку родственных мышей. Для первого помета Дарья намеренно заказывала мышек из разных городов, чтобы уж наверняка не попались родственники. Поскольку у таких мышек рождается больное потомство с редкой шерстью, оно быстро погибает.

Кто еще живет в квартире Дарьи Чесноковой?

В день нашего знакомства в прихожей квартиры Чесноковых нас встречали клетки с канарейками в два этажа. Дарья рассказала, что достались они от жителя Барнаула, занимавшегося разведением канареек. Что-то произошло в его жизни, что он перестал заботиться о птицах. 23 канарейки ей достались в ужасающем состоянии, женщине стоило немало сил их выходить. Большая часть птичек нашли добрые руки.

Кроме экзотических птиц, живут у нее и лесные – щуры, щеглы, снегири и даже воробьи. Естественно, она не сама выловила их из природной среды, пернатые нашли в ее руках спасение. К примеру, воробышки-выкормыши. Жительница Барнаула нашла брошенных птенцов, вырастила их, но держать долго не могла, поскольку дома у нее кошачий питомник. На воле птенцы могли погибнуть. Дарья взяла их в свою пернатую стайку.

Также из сострадания в доме у Дарьи пару лет назад появился красавец амадин. Его продавали на «Авито» под видом канарейки, кормили канареечным кормом, Дарье стало жаль экзота, и он поселился у нее.

Перед новым, 2020 годом барнаульцы массово скупают грызунов. Спрос на них увеличился на 79% по сравнению с прошлым годом, а предложение осталось на прежнем уровне. В среднем домашняя крыса в городе стоит 520 рублей (на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а сувенир в виде этого животного на «Авито» – около 770 рублей.