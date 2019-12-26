Мышь с блеском: чем декоративные грызуны отличаются от обычных

Декабрь 26 15:27 2019

Если вы хотите дружелюбного, неприхотливого питомца, заведите мышь. Сатиновую. Так утверждает жительница Барнаула Дарья Чеснокова, в коллекции которой с полсотни грызунов.

Фото Андрея Чурилова

Дело в породе

В квартире Дарьи Чесноковой настоящий зоосад – птички щебечут, мыши скребутся, кошки мяукают. Знакомить нас со своими питомцами она начала с семейства грызунов. Мыши с гладкой блестящей переливающейся шерсткой из сатиновой породы.

— Они чуть крупнее обычных, не кусаются в отличие от хомяков, быстро привыкают к рукам и не убивают свое потомство, – коротко охарактеризовала Дарья своих питомцев. – А еще сатиновые мышки живут семьями, совсем как люди. Самцы помогают самке ухаживать за потомством, согревают малышей, пока кормящая мать отдыхает, набирается сил.

Взрослые мышки, словно в подтверждение ее слов, уютно устроились на подставленной хозяйкой ладони, радуясь общению. А вот малыши с ноготок к людской ласке пока не привыкли, завидев Дарью, стремглав разбежались по углам.

— Они не рождаются ручными, маленькие могут и укусить, – поясняет собеседница. – Я каждый вечер их беру на руки, поглаживаю, чтобы приручить. Но они быстро привыкают.

Стоило открыть вольер с мышами, как прибежал кот Снежок. Представить не могу, как он борется с инстинктами, но, по словам Дарьи, он не рассматривает мышей в качестве еды. С малышового возраста привык с ними играть. Второй кот, Буся, тоже не охотится на грызунов, пару раз даже спал в клетке с мелкими в обнимку.

Увлечение Дарьи мышами началось пару лет назад, когда она увидела на доске объявлений Новокузнецка информацию о продаже сатиновых мышек. Они очаровали девушку своей лоснящейся шерсткой, милыми прижатыми к голове ушками и добрыми глазами. Заказала сразу шесть животных из столицы Кузбасса и трех из Омского питомника. Да-да, во многих российских городах существуют целые питомники декоративных мышей, в которых профессионально разводят здоровых, спокойных, человекоориентированных грызунов. В Москве и Санкт-Петербурге два раза в год проводятся выставки грызунов. Сегодня у Дарьи с полсотни мышек – сатиновых, рексов с кудрявой шерсткой и беспородных обыкновенных. Потомство она распродает по всей стране.

— Декоративные мышки не только отличаются спокойным нравом, они неприхотливы, за ними легко убирать, кормление простое, – перечисляет достоинства питомцев Дарья.

Мышки живут в пластиковых контейнерах с отверстиями для вентиляции воздуха. По мнению заводчицы, это идеальное место для содержания грызуна, поскольку защищает дом от опилок. Да и не каждая клетка подойдет для мышат, они юркие, могут и через прутья проскочить.

Самки и самцы, как правило, живут раздельно. Молодые – в одной, кормящие – в другой, пожилые – в третьей. Для разведения потомства ни в коем случае нельзя садить в клетку родственных мышей. Для первого помета Дарья намеренно заказывала мышек из разных городов, чтобы уж наверняка не попались родственники. Поскольку у таких мышек рождается больное потомство с редкой шерстью, оно быстро погибает.

Кто еще живет в квартире Дарьи Чесноковой?

В день нашего знакомства в прихожей квартиры Чесноковых нас встречали клетки с канарейками в два этажа. Дарья рассказала, что достались они от жителя Барнаула, занимавшегося разведением канареек. Что-то произошло в его жизни, что он перестал заботиться о птицах. 23 канарейки ей достались в ужасающем состоянии, женщине стоило немало сил их выходить. Большая часть птичек нашли добрые руки.

Кроме экзотических птиц, живут у нее и лесные – щуры, щеглы, снегири и даже воробьи. Естественно, она не сама выловила их из природной среды, пернатые нашли в ее руках спасение. К примеру, воробышки-выкормыши. Жительница Барнаула нашла брошенных птенцов, вырастила их, но держать долго не могла, поскольку дома у нее кошачий питомник. На воле птенцы могли погибнуть. Дарья взяла их в свою пернатую стайку.

Также из сострадания в доме у Дарьи пару лет назад появился красавец амадин. Его продавали на «Авито» под видом канарейки, кормили канареечным кормом, Дарье стало жаль экзота, и он поселился у нее.

Перед новым, 2020 годом барнаульцы массово скупают грызунов. Спрос на них увеличился на 79% по сравнению с прошлым годом, а предложение осталось на прежнем уровне. В среднем домашняя крыса в городе стоит 520 рублей (на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а сувенир в виде этого животного на «Авито» – около 770 рублей.
больше новостей

Похожие новости

Грядущая Всероссийская перепись населения будет инновационной

Грядущая Всероссийская перепись населения будет инновационной

Близ шоссе Ленточный Бор по инициативе горожан прошла санитарная очистка леса от мусора. Активное участие в акции приняли дети

Близ шоссе Ленточный Бор по инициативе горожан прошла санитарная очистка леса от мусора. Активное участие в акции приняли дети

Сделать красиво: как студенты хотят благоустроить городскую набережную

Сделать красиво: как студенты хотят благоустроить городскую набережную