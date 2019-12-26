Как показали себя алтайские волейболистки на стартовых турах чемпионата страны

В СК «Победа» прошел третий тур чемпионата страны по волейболу среди женщин (высшая лига «Б», зона «Сибирь»). Хозяйка, команда «Алтай-АГАУ», одержала победы в трех матчах из четырех, выполнив задачу на турнир.

Все в строю

Стартовые туры чемпионата страны «Алтай-АГАУ» провел неплохо, однако в играх в Куйбышеве получила травму основной либеро команды Александра Зверева. Главный тренер команды Антон Колбунов даже прогнозировал, что она, один из лидеров команды, не сумеет восстановиться к домашним матчам, и это была основная головная боль. Колбунов наигрывал на место либеро Дарью Соловову, однако травма Зверевой оказалась не такой серьезной, как прогнозировалось изначально. Две недели после приезда из Куйбышева она не тренировалась, а потом помаленьку начала набирать форму, в итоге подготовилась к барнаульским играм. Впрочем, и для Солововой игровое время тоже нашлось. Вернулась в команду и опытная Ксения Райзер, пропустившая стартовые туры.

Задача, которую Колбунов и директор команды Михаил Татаринцев ставили перед игроками, была четко понятна: победят во всех играх – замечательно, будет три виктории из четырех – тоже вполне приемлемо. Главное, закрепиться на второй строчке, дающей право выхода в финал. Конкурировать с лидером, омской «Омь-СибГУОР», проигравшей лишь раз в двенадцати матчах, тяжело, поэтому надо сконцентрироваться на остальных соперницах. И это удалось.

Передача Ивановой

Тур вообще получился красивым. Почти все матчи прошли в СК «Победа», конечно, игровые условия там не сравнить со спорткомплексом АлтГУ, где команда выступала долгие годы. Под стать были и матчи. Пусть мастерства девушкам порой не хватало – зато это компенсировалось эмоциями и непредсказуемым сюжетом, из-за которых и хотелось смотреть волейбол.

Вот взять первую игру нашей команды с иркутской «Ангарой». Ведут в первом сете 16:7, но неожиданно позволяют почти догнать себя – 19:18. Хорошо, вовремя спохватились.

А вот во второй партии фокус не прошел – 20:13 превратились в 21:21, а потом и в победу «Ангары» в партии. В третьем сете наши девчата постоянно лидировали, но иркутянки не сдавались. Их отставание то сокращалось до минимума, то снова росло. А при счете 13:11 «Алтай» набрал на подаче Александры Ивановой семь очков подряд (два из них – эйсом, еще два – блоком) и ушел в отрыв, в итоге выиграв сначала третий сет, потом четвертый и в итоге весь матч.

Про Александру Иванову, кстати, стоит сказать отдельно. Эта молодая красноярская пасующая появилась в команде летом на первом предсезонном сборе. Он был посвящен ОФП, с мячом почти не работали, но Колбунов разглядел в девушке потенциал. В итоге Саша подписала контракт с клубом, а сейчас во многом определяет рисунок игры. Причем с Барнаулом, судя по всему, она связывает планы надолго: во всяком случае, она уже перевелась из красноярского университета в АлтГУ. Кстати, учится Иванова на математическом факультете, на втором курсе.

— Со всеми девчонками я была знакома, играли друг с другом еще детьми. Все дружные, мне тут очень нравится. Тур прошел, в общем-то, хорошо, хотя могли и лучше сыграть с тем же Омском, например, – подвела итоги барнаульских игр Иванова после заключительного матча.

Матч с Омском, который в календаре тура для нас шел вторым, завершился поражением со счетом 0:3. Тем обиднее, ведь все сеты, ну разве что кроме первого, прошли в равной борьбе, и завершиться могли как угодно. Но повезло соперницам.

Слава богу, что в оставшихся матчах наши девушки не расклеились, обыграв сначала «Забайкалку» со счетом 3:0, а потом главного конкурента в борьбе за вторую строчку – «Олимп» из Новосибирской области – 3:1.

— Эта игра была очень важна для нас, удалось оторваться от «Олимпа» на три победы. В оставшихся турах надо закрепить это преимущество, – резюмирует Колбунов.

Следующий тур команды сибирской зоны высшей лиги «Б» проведут в Иркутске с 14 по 18 января.