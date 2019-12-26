Как подкупить Маргулиса, или Тяжело ли музыканту, когда Новый год – через неделю после дня рождения

Легенда российского рока экс-музыкант групп «Воскресенье» и «Машина времени» Евгений Маргулис незадолго до Нового года и собственного дня рождения, которое он отметил вчера, 25 декабря, выступил в Барнауле. В краевую столицу он приехал с программой «Квартирник» – по аналогии с одноименной программой на НТВ, которую уже несколько лет ведет Евгений Шулимович. Зрители были полноценными участниками концерта – танцевали, заказывали музыку, пели вместе с Маргулисом. А у нас с артистом перед этим состоялось интервью – все в той же непринужденной атмосфере.

Начинаем отмечать

— Евгений Шулимович, вы в Инстаграм выложили снимок из Барнаула с подписью «настоящая зима». Какая ж настоящая, у нас чуть ли не дождь несколько дней?

— Ты понимаешь, по сравнению с тем, что происходит в Москве – у вас настоящая. Там снег вот на днях пошел и исчез. А сюда приехал и увидел настоящий белый снег, машины на шипованной резине. Все, как надо.

— А вы больше человек зимний или летний?

— Летний. Мы ж теплокровные.

— У вас 25 декабря день рождения, потом Новый год. Есть декабрь, который особенно вспоминаете?

— Нет, в последние сто лет декабрь вообще какой-то сумасшедший. Дела, поездки, потом еще день рождения этот. Но интересные моменты были. Однажды в декабре побывал на ледоколе «Ленин» в Мурманске. Оказалось, что я вообще там никогда не был. Даже нашел биографов «Машины времени» — они подтвердили, что группа там была еще без меня, в 1980-х.

— А на ледоколе как оказались?

— Это немного странная история. Есть такой Миша Довженко, который устраивает интеллектуальные игры типа «Что? Где? Когда?». И он договорился с начальством ледокола устроить там игру. Так как я являюсь членом команды, то тоже там оказался – и поиграл, и заполнял музыкальные паузы. А потом, придя в отель, сыграли концерт для своих – правда, все равно дофига народу набежало. В ресторане на седьмом этаже с панорамными окнами взяли гитару и устроили там черти что.

— День рождения за несколько дней до Нового года – это тяжело, обидно?

— Нет. Представь, какой ужас был бы, если бы день рождения выпал на 1 января.

— Представляю, у моего тестя день рождения 1 января.

— Вот. А у нас у Вовки Сапунова (директор-администратор групп «Воскресенье» и «Машина времени». – Прим. авт.) 1 января. Все хорошо, но ни один нормальный человек до его дня рождения не доходил. Поэтому все начинали праздновать еще с 29-го.

Чистая коррупция

— В отличие от Мурманска в Барнауле вы были много раз. Что вас связывает с городом, кроме концертов и выставки гитар, которую вы пару лет назад посетили у нас?

— Да я облазил тут все, что есть. И в Горном Алтае путешествовал, и по Катуни сплавлялся. Когда в городе близкие друзья, он для тебя становится городом № 1. С тем же Аркадием Кацем мы дружим еще с 1990-х, нас многое связывает. Люблю сюда приезжать.

— Концерт сегодня называется «Квартирник». Когда в вашей жизни был последний квартирник в классическом понимании – дома, с гитарами?

— Да такой квартирник случается часто. На любой пьянке – хорошо, назовем это культурно party de plaisir, когда кровь начинает расщеплять алкоголь, хватаешься за гитару. А на таких посиделках обычно масса музыкантов, поэтому до утра можем делать, что хотим, петь, что угодно. А особый кайф для меня – что нет дамоклова меча платить кому-то авторские гонорары.

— Когда был в Москве, хотел попасть на запись вашего «Квартирника» на НТВ. Но оказалось, что доступ только по знакомству – с вами, с гостями или кем-то из съемочной бригады.

— Это так. В самом начале, когда передача еще выходила на канале «Че», снимали в маленьком помещении – туда входило 50 человек, включая съемочную группу человек 20. Сейчас у нас локация больше – потолок 200 гостей, когда набивается 240 – нам каюк. Поэтому приводим только своих, чистая коррупция. Надо коррумпировать меня, кого-то из съемочной группы, музыкантов, работников «НТВ».

— Как я могу вас коррумпировать?

— Написать мне письмо в Facebook. Я сначала посмотрю, что за человек, дальше как получится.

— Неужели вы читаете все письма?

— Нет. Но вменяемого человека видно сразу.

— Кто определяет, кому приходить на «Квартирник»?

— Решающее слово за мной. Нет такого: «Пусть выступят такие-то, мы тебе денег дадим». Все-таки я говорящая голова, а с идиотами не особо хочется общаться. Тем более, я давно живу на этой земле, знаю почти все коллективы. Еще есть сын одного очень известного музыканта, он лучше знаком с интернетными историями, знает героев сети. Думали сделать с ними передачу, но пока не особо нравятся, хотя просмотров у них миллионы.

— Кто-то из гостей в хорошем смысле вас удивлял, учитывая, что вы всех прекрасно знаете?

— Андрей Князев. Мы были знакомы, но творчество, имею в виду группу «Король и Шут», мне было не близко. А пригласил его – умница парень, с очень хорошими текстами, энергетикой. Максим Покровский (группа «Ногу свело!». – Прим. авт.) тоже из этого плана. Из последних примеров – летом познакомился с командой «Нервы», тоже клевые музыканты.

Гитара Харрисона

— Вы в молодости то из музыки уходили в медицину, то обратно. Почему так кидало?

— Долго определялось, чем буду заниматься. Но в какой-то момент хобби стало перерастать в профессию, а профессия понемногу превращалась в хобби. К медицине несерьезно относиться нельзя, а я не мог уделять ей много времени – больше нравились музыка, портвейн и девчонки, поэтому отдал предпочтения в эту сторону. И ушел со второго курса медучилища.

— Главврач Маргулис, запретивший «телевизер» в песне Высоцкого, вам не родственник?

— Нет (смеется. – Прим. авт.).

— Вы коллекционируете гитары. Ваша первая гитара жива?

— Нет. Кстати, с ней тоже есть история, связанная с Барнаулом. Мою первую гитару обменяли на телевизор для моей бабушки. И вот мой барнаульский друг Максим Каратайский во время моего прошлого приезда подарил мне такую же – того же вида, года, такого же дикого цвета. Гитар у меня очень много, действующих штук 20, из них играю на четырех или пяти.

— Недавно поразился ценниками на гитары. Всегда ли хорошая гитара стоит дорого?

— Да. Старинные вообще могут доходить до сумм с пятью нулями.

— У вас самая старая какая?

— У меня есть гитара Джорджа Хариссона. Мне ее на 50-летие подарил близкий новосибирский друг. Она не играющая, увы. Гитара – моя ровесница, 64 года в этом году. Прошла много рук через аукционы, и эти руки всячески ее украшали и приводили в порядок, и вот так привели, что она похожа на настоящую, но играть на ней невозможно.

Близнец Шевчук

— Евгений Шулимович, не могу не задать вопрос, который мучает давно. Моя жена, когда смотрит «Квартирник», говорит, что вы похожи на Юрия Шевчука. Видит Шевчука – говорит, что он вылитый Маргулис. Что с этим делать?

— Есть такое (смеется. – Прим. авт.). Мы были страшно похожи в 1990-е. У меня была интересная картинка, сделанная каким-то антисемитом – из серии современных демотиваторов. Нарисованы я, раввин Шаевич, Геннадий Кернес, мэр Харькова, и Шевчук – и под этим подпись: «Довольные жиды». К первым трем вопросов нет, но вот как туда попал Шевчук, украинец плюс татарин, загадка.

— И еще один давний вопрос: у вас правда есть друг, который лучше всех играет блюз?

— Кто знает, кто знает…

Автор благодарит за помощь в подготовке интервью концертное агентство «Сибирь-Концерт».

Фоторепортаж с концерта смотрите здесь