И все исполнится: о том, как встретить Новый год, чтобы хорошо его провести

Как украсить домашний интерьер, чем угостить гостей за праздничным столом, во что одеться и что подарить своим близким, дабы символ наступающего года был благосклонен к нам в 2020-м.

К столу!

Считается, что на праздничном столе в новогоднюю ночь должно стоять 12 блюд, согласно количеству месяцев в году. Традиционно это может быть запеченное мясо или птица, легкие салаты, фрукты, бутерброды или канапе. Чтобы угодить символу года, можно приготовить гарнир из круп – риса, киноа или булгура с овощами. Главное, чего она не стерпит, голод. Однако если компания будет небольшой, то готовить много еды неразумно с практической точки зрения. Поэтому несколько основных блюд можно дополнить орехами, сухофруктами, мясной нарезкой и, конечно, сырной тарелкой – от этого сюрприза хозяйка года останется в восторге. Добавим, что Белая Крыса не любит крепкий алкоголь, поэтому для новогоднего застолья лучше использовать ликер, вина и шампанское.

Заботясь о праздничном столе, нужно уделить внимание не только новогоднему меню, но и декору. В центр стола нужно поставить свечи и сам символ года – это привлечет удачу и благополучие в дом, постелить красивую однотонную скатерть в светлых тонах, если есть серебряные приборы – пользоваться ими.

Стильно и торжественно

Весь интерьер должен быть тематически украшен, чтобы будущая хозяйка года понимала – в этом доме ее прихода очень ждали и рады этому событию.

Главным элементом новогоднего декора будет являться, несомненно, елка. Ее украшение должно быть пышным, поэтому не нужно скупиться на мишуру, дождик, шары, снежинки, декоративные банты и различные игрушки. Не стоит забывать и о хозяйке наступающего года – несколько игрушек в ее образе обязательно должны быть на елке. Говорят, если развешать на еловые ветви конфеты, то год будет сытым и успешным. Не составит большого труда украсить потолок и стены светодиодной гирляндой, даже люстру можно превратить в новогодний арт-объект, развесив елочные шары и украсив дождиком.

Со вкусом

Когда дом украшен и новогоднее меню составлено, самое время подумать о праздничном образе для главной ночи. Женщинам рекомендуется остановить свой выбор на нарядах длины миди или макси в светлой цветовой гамме – белом, сером, серебристом или золотистом оттенках. Короткую юбку и платье с глубоким декольте лучше отложить для другого случая, иначе можно разозлить Белую Крысу. Наряд должен быть если не скромным, то утонченным. Чтобы монохромный образ не получился пресным, можно добавить акцент в виде яркой броши или заколки – красный оттенок в китайской традиции считается цветом праздника, поэтому в этом случае он будет уместен. Мужчины могут встретить Новый год в традиционном образе «брюки – рубаха» или «джинсы – стильная футболка», причем желательно в ночь на 2020-й надеть обновки. Нынешний символ года выступает категорически против модной нынче «рванины».

На счастье

Новогодняя ночь – время чудес и волшебства, с которым связано много примет. Говорят, если всем сердцем в них верить – все загаданное непременно исполнится.

Чтобы в наступающем году привлечь деньги в дом, под бой курантов нужно выпить бокал шампанского, в который предварительно брошена монета. Затем ее нужно спрятать в кошелек и в течение года не расплачиваться ею. Чтобы грядущий год был счастливым, в последнюю минуту уходящего года рекомендуется почистить и съесть мандарин, разделив дольки между всеми гостями. Считается, что поцелуй с любимым человеком под бой курантов даст заряд любви и нежности на год вперед, уберегая от лишних ссор и недопонимания. А после того как торжество закончится, на стол нужно поставить пиалу со сладостями и орехами, ни в коем случае нельзя оставлять стол пустым.

От Деда Мороза

Крысу нельзя назвать расточительным зверьком, поэтому и подарки она любит практичные, полезные, нужные в хозяйстве. Своим любимым лучше преподнести один ценный и действительно желанный подарок, чем несколько бесполезных безделушек, которые будут пылиться на полке. Если кто-то из ваших родных мечтал о роботе-пылесосе, самое время сделать такой подарок. Хорошим презентом станет украшение из драгоценных металлов – цепочка с кулоном, браслет или часы. Друзей можно одарить сенсорными перчатками для смартфона.

Оглянитесь – в доме уже создана праздничная атмосфера, куплены новые наряды и упакованы подарки, до встречи с Новым годом остаются считаные дни. Эй, 2020-й, мы ждем тебя!

Вообще-то, по лунному календарю китайский Новый год, чьим символом и является белая металлическая крыса, начнется 25 января 2020 года. Кроме того, студент АлтГУ из Китая Чжан Юньфэй по секрету сообщил нам, что традиционным блюдом в Новый год у них являются… пельмени. Так что относитесь к нашим советам с долей юмора. Но только долей!