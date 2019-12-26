Барнаульский футболисты Премьер-лиги дома сыграют в киберфутбол

6 января в Барнауле пройдет необычный турнир по киберфутболу FIFA 2020. Его проведут «Центр киберспорта» и проект Melamedia, а участниками футбольных баталий станут два игрока Премьер-лиги, воспитанники барнаульского футбола вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев.

Сам турнир стартует в Центре киберспорта 5 января — в этот день пройдут участников ждет отборочный раунд.

Финальная часть запланирована на 6 января — именно в этот день сюда придут Юрий Дюпин и Александр Соболев. Они проведут фото и автограф-сессию, а так же сыграют с победителем турнира в FIFA 2020.

Ведущим мероприятия и комментатором игры со звездами барнаульского футбола станет корреспондент «Матч ТВ» наш земляк Михаил Меламед. А еще турнир посетят действующие и бывшие игроки барнаульского «Динамо»: Владимир Завьялов, Владислав Хмелевский Константин Гарбуз, Александр Яркин, Антон Киселёв и другие.