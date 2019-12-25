Взгляд изнутри: как опыт в бизнесе помогает работать в администрации района

О тенденциях развития потребительского рынка и поддержке предприятий администрацией рассказала Наталья Кротова, председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Железнодорожного района.

Предвидеть ситуацию

— Наш комитет занимается анализом и сведением показателей социально-экономического развития района, организует ярмарки, развивает социально-ориентированные услуги. Большой пласт нашей работы – обеспечение деятельности администрации района в рамках Федерального закона №44 (о муниципальных закупках): благоустройство, оформление, хозяйственные нужды, проведение различных мероприятий, — объясняет Наталья Викторовна. – Процедуры очень длительные, от начала формирования до заключения контракта может пройти три месяца. Поэтому закупки на благоустройство района, высадку цветов мы начали формировать еще с ноября. Нам приходится постоянно предвидеть ситуацию. Ведь жизнеобеспечение района начинается с нашего комитета.

До прихода в администрацию я работала в частных организациях, в основном строительных, главным бухгалтером.

— Опыт в частных организациях как-то помогает работать в комитете?

— Конечно! Потому что есть видение вопросов не только со стороны муниципального служащего, смотришь на проблемы предпринимателей и с их стороны, понимаешь, где они могут повлиять на ситуацию, а где нет.

— В каких ситуациях бывают разночтения?

— Мы работаем со всем потребительским рынком: это и торговые центры, и маленькие предприятия, в целом у нас более двух тысяч юридических лиц на территории района. Естественно, у них возникают разные вопросы. Например, мы приглашаем небольшие предприятия для участия в ярмарках на праздниках, таких, как День города: там всегда огромный поток людей, многие заинтересуются, и это поможет развитию предприятий.

— Как сегодня в целом выглядит потребительский рынок в Железнодорожном районе?

— В Железнодорожном районе действует 1246 предприятий потребительского рынка, из них 515 занимаются розничной торговлей, а также 12 крупных промышленных предприятий. За этот год в районе создано около 600 новых рабочих мест. Если судить по этой статистике, то бизнес, конечно, развивается. Из сегодняшних тенденций могу отметить прирост сетей розничной торговли, увеличилось число предприятий общепита. А вот в сфере бытового обслуживания новое предприятие только одно.

Больше возможностей

— Вы когда-нибудь думали о том, чтобы открыть свой бизнес?

— Я даже занималась бизнесом, как и многие в 90-х. Это продлилось недолго: я решила, что нужно получать экономическое образование, потом хотелось работать по специальности, заниматься чем-то серьезным. Но даже когда работала бухгалтером, продолжала учиться заочно, поэтому у меня практически нет прерывания стажа. Кроме того, в декретном отпуске я работала в индустрии красоты.

— Мне кажется, сегодня бизнес в декрете, в том числе неофициальный, это такой тренд.

— Сегодня больше возможностей. Есть и фрилансеры, и самозанятые рукодельницы, и мастера маникюра. Многие мамочки находят себя в новом деле. Я их прекрасно понимаю: не хочется целиком зависеть от заработка мужа, плюс когда ты увлечена чем-то, кроме заботы о ребенке, то продолжаешь разносторонне развиваться и меньше устаешь.