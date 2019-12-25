В Барнауле продолжаются работы по расчистке снега

Как сообщают в администрации Барнаула, в связи с обильным снегопадом и метелью 25 и 26 декабря МБУ «Автодорстрой» работает в усиленном режиме.

Всего на уборке дорог города от снега задействованы 122 единицы техники. Привлечены наемные автосамосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики. 138 дорожных рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. На особом контроле — расчистка снега в пригороде Барнаула.

Напомним, за минувшие выходные, 21-22 декабря, силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли около 14 тысяч кубометров снега. На городских улицах работало до 200 единиц снегоуборочной техники в сутки. 23 декабря в уборке дорог было задействовано 75 единиц техники. 121 дорожный рабочий вручную очищал подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Кроме того, продолжались работы по плановой расчистке тротуаров от снега.

На прошлой неделе комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи внес изменения в организацию работ МБУ «Автодорстрой». В связи с обращениями барнаульцев по вопросам очистки городских тротуаров сформированы еженедельные планы уборки с учетом заявок горожан.

На этой неделе работы по очистке и вывозу снега запланированы на 26 участках тротуаров, также дорожная служба в ежедневном режиме продолжит работы по прометанию тротуаров с помощью тракторов, оборудованных щетками.