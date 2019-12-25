Ирина Аллегрова (12+)

Когда: 25 марта.

Где: «Титов-Арена».

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 1500 — 5000 рублей.

Она – абсолютный рекордсмен среди российских артистов по сбору аншлагов на самых больших мировых концертных площадках. Она – профессор, академик и кавалер Орденов Петра Великого и «Рубиновый крест» за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Российского государства. Она – многократный лауреат самых престижных российских и международных премий и наград в области популярной музыки. Она – Народная артистка России Ирина Аллегрова. Встречайте ее на самой большой концертной площадке краевой столицы.