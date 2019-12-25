Барнаульский зоопарк показал, как проводят время зимой его обитатели

В конце декабря барнаульский зоопарк провел необычную экскурсию. Гости смогли увидеть, как играют лохматые постояльцы зоопарка зимой и как проводят время.

Заместитель директора зоопарка «Лесная сказка» Александр Чеботарев вывел на прогулку одну из львиц, родившихся здесь летом, поиграл с белым тигренком Маяком, покормил льва Алтая и леопарда Елисея, а также поговорил с лебедем Жорой и розовыми пеликанами.

Напоминаем, что до конца декабря в «Лесной сказке» действует акция: любой входной билет стоит 100 рублей. А 1 января зоопарк ждет всех желающих на экскурсию от руководства, начало в 13.00.