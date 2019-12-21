Денис Майданов. «Рок-н-Ролл любви» (6+)

Когда: 13 марта.

Где: ДК Барнаула.

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 1400 — 3500 рублей.

Денис Майданов — российский автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актёр, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Многократный обладатель премий «Золотой граммофон» «Песня года», «Шансон года», а также ряда других наград.

Предельная открытость и искренность, стопроцентная отдача и настоящий живой звук и драйв – всё это отличает музыкальные программы Майданова. И приглашение на его концерт, как звонок от старого друга, который не пропускают. В музыкальном мире его называют «известным хитмейкером». Его песни часто звучат на ТВ и радио, их поют: Николай Басков, Филипп Киркоров,Наталья Ветлицкая, Борис Моисеев, Александр Маршал, Юлиан, Марина Хлебникова, «Белый орел», Эд Шульжевский и другие. Каждый день в эфире Авторадио звучит песня Дениса Майданова «Это радио — Авторадио» в исполнении «Мурзилок International», которую называют неофициальным гимном радиостанции.

Но в жизни Дениса Майданова есть главная сторона его творчества. Это песни, написанные не для эстрадных исполнителей, а для себя. Это песни, созданные не за день, не за месяц и даже не за год, а за десятилетие. Он просто поет о жизни, о том, что принято называть «вечными ценностями» — семье, верности, дружбе, о необходимости порою делать выбор и принимать решения, о стойкости характера и красоте отношений между мужчиной и женщиной. Его главные инструменты — голос, гитара и искренность, с которой он обращается к аудитории. На концертах Денис Майданов всегда работает только вживую в сопровождении своих музыкантов — группы «Терминал D».