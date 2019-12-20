Житель Барнаула может стать победителем шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Уже сегодня в 22.00 на ТНТ назовут имя победителя четвертого сезона шоу «Открытый микрофон», который получит 3 миллиона рублей.

Из 800 комиков, подавших заявки на участие в шоу, в ходе московского стендап-фестиваля отобрали всего 57 человек. Далее, пройдя несколько этапов отбора в рамках телевизионного шоу «Открытый микрофон», в финале их осталось всего восемь.

В финале примет участие комик из Барнаула Вячеслав Попов. Как сообщил участник, в своем выступлении он расскажет о дружбе с тупыми людьми, художнике Илье Репине и комике Руслане Белом.

— Радоваться выходу в финал было некогда. Очень большая усталость, между полуфиналом и финалом прошло всего четыре дня, что неожиданно трудно, материал весь новый, нигде не проверенный. Писал почти круглосуточно! — говорит Вячеслав.