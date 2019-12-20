За последние недели в Барнауле вновь произошло несколько случаев сбыта фальшивых купюр

Откуда берутся подделки и чем грозит попытка ими рассчитаться.

Сквозь все заслоны

Как рассказали в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Барнаулу, за 2019 год в Барнауле был зафиксирован сбыт 141 фальшивой купюры. Для сравнения: в 2018 году было 125 купюр, а в 2017-м – 65.

В последние три года количество выявляемых в Барнауле поддельных купюр возросло. Схема сбыта подделок в большинстве случаев стандартная. Сбытчик заходит в магазин, берет товар, например на 500 рублей, и расплачивается пятитысячной фальшивой купюрой. Ничего не подозревающий продавец дает сдачу – 4500 рублей.

Отчасти росту числа фальшивок способствует технический прогресс. Оборудование для печати становится все совершеннее, и далеко не каждый продавец в небольшом магазине способен на глаз опознать подделку. Впрочем, жертвами сбытчиков фальшивых купюр становятся и крупные компании с большим оборотом. Например, 12 ноября уже при инкассации в банке обнаружили фальшивку, которой неизвестные расплатились при покупке в крупном автоцентре. Такая же история произошла в популярном кинотеатре.

При получении сомнительной купюры не пытайтесь ее сбыть, предъявить к оплате, передать другим людям, выбросить. Сразу обращайтесь в полицию. Как можно подробнее сообщите всю информацию о человеке, сбывшем вам эту купюру. Если выяснится, что вы знали о подделке и попытались ее сбыть, то вам тоже будет грозить уголовная ответственность. В соответствии со статьей 186 УК РФ, за сбыт фальшивых купюр предусмотрено лишение свободы от 5 до 8 лет и штраф до 1 млн руб. В случае крупного сбыта, более 250 тыс. руб, – срок составит от 7 до 12 лет.

Новосибирские гастролеры

Как отмечают сотрудники полиции, фальшивки могут печататься очень далеко от Барнаула, на другом конце России, а оттуда растекаются по регионам для сбыта.

В этом году сотрудники полиции провели крупную спецоперацию по задержанию новосибирской группы распространителей фальшивых купюр. Трое мужчин ездили по Республике Алтай, Кемеровской области и Алтайскому краю. В нашем регионе они отметились в Каменском и Ребрихинском районах и в Барнауле. Действовали осторожно, в крупные торговые центры не заходили, работали в мелких ларьках, на базарах, где предприниматели не держат детекторов и не проверяют деньги, которые вручает им покупатель. Подозреваемые успели сбыть два десятка купюр. Конец их деятельности положили барнаульские оперативники, которые задержали с поличным двух распространителей в тот момент, когда они пытались вручить продавцу очередную фальшивку. А затем вышли и на одного из организаторов, который ездил вместе с парнями, курировал их «работу», но сам держался в тени.

Многих случаев сбыта фальшивок можно было избежать, прояви продавцы, индивидуальные предприниматели чуть больше внимательности.

— В городе проходило профилактическое мероприятие «Купюра», – рассказывает оперуполномоченный. – С продавцами в магазинах расплачивались поддельными деньгами. Некоторые из них заметили обман, другие приняли фальшивую банкноту, не сумев отличить ее от настоящей. Потом я предъявлял удостоверение и разъяснял им, что надо быть внимательнее, смотреть, какие деньги вам подают, объяснял отличительные признаки поддельных купюр.