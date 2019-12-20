Уголок Петербурга: 200 лет назад в столице Алтайского края началась застройка Демидовской площади

Площадь с северо-западной стороны Барнаульского сереброплавильного завода застраивалась в 1819-1861 годы и была названа в честь Акинфия Демидова как основателя города. Главным ее украшением и своеобразным знаком «нулевого километра», как сказали бы сегодня, стал Демидовский столп, открытый 180 лет назад – в 1839 году.

Где Елка, там и центр

Нынешний центр города по отношению к историческому сместился к северу, и главная елка Барнаула, поменяв несколько раз прописку, прочно закрепилась на площади Сахарова. А ведь каких-то 100-150 лет назад эпицентром новогодних торжеств и всех иных значимых событий была именно Демидовская площадь.

Как известно, традицию празднования Нового года в Барнауле ввели горные офицеры, большинство из которых были присланы из Санкт-Петербурга. А Северная русская столица по пышности и богатству фантазий в организации новогодних праздников была впереди планеты всей и указ Петра I «учинять увеселения» выполняла с особым рвением. Естественно, скучавшие по столичной жизни офицеры стремились здесь, в далекой провинции, воссоздать некое ее подобие. В домах богатых барнаульцев стали устанавливать и украшать елки, проводить балы. К Новому году устраивали маскарады. Бытует мнение, что вместе с бальными платьями из Петербурга по заказу модников и модниц привозили маскарадные маски и костюмы. На Святки горные инженеры и члены их семей ставили костюмированные спектакли.

На Демидовской площади в дореволюционные годы устанавливали большую новогоднюю елку и устраивали народные праздники. Представьте, мысленно убрав нынешние трамвайные пути и автомагистраль, какой был простор там для массовых гуляний!

Рядом с Демидовским столпом заливали каток, украшали его иллюминацией. Так и видится, как галантные воспитанники реального училища скользят по катку на пару с румяными гимназистками. И, конечно, новогодний фейерверк! Как без него в такой праздник?!

Традицию новогодних праздников от горных офицеров в Барнауле переняли купцы-благотворители. Именно они в дореволюционный период финансировали общегородские елки, для этого существовали специальные пожертвования, так что любой состоятельный горожанин мог внести свой вклад в создание новогоднего настроения.

Впрочем, использовалась Демидовская площадь не только для увеселений и массовых гуляний.

— Есть сведения, – рассказывает кандидат исторических наук Данил Дегтярёв, – что Демидовский столп в XIX веке могли использовать для астрономических наблюдений или даже как солнечные часы. На Демидовской площади в начале XX века играли в футбол. Если команда попадала мячом в столп или в его ограду, то в ее ворота пробивался штрафной.

А самое главное: Демидовский столп – первый объект в Барнауле, который официально был признан памятником истории – еще во второй половине XIX века.

14 метров – высота Демидовского столпа, сооруженного из 12 блоков серого гранита, оканчивающихся пирамидкой.

Проще и изящнее

Известно, что начальник Колывано-Воскресенских заводов Пётр Фролов внес на рассмотрение Горного Совета вопрос о сооружении в Барнауле обелиска в честь 100-летия горного производства на Алтае за год до юбилея – в 1824 году. Вероятнее всего, он же разработал и первоначальный проект столпа, который напоминал обелиски на Царицином лугу (Марсовом поле) и в парках пригородов Петербурга. В 1825 году кабинет вынес положительное решение. Гранит добывали в окрестностях реки Белой. Сплавляли блоки до Барнаула на специально изготовленных плотах. Но дело это оказалось слишком сложным и продвигалось медленно. Строительство то шло, то приостанавливалось – сказывалось много факторов, в том числе и нехватка рабочих рук, ведь в это время велось строительство зданий госпиталя, богадельни, собора. В 1839 году под руководством архитектора Якова Попова, выпускника Барнаульского горного училища, затем обучавшегося в столице, возведение памятника было завершено.

Напомним, основание стеллы крепится на четырех чугунных опорах, установленных на высоком гранитном постаменте. На гранях постамента укреплены две бронзовые доски, отлитые на Сузунском медеплавильном заводе, с надписями: «Колыванские заводы основаны статским советником Демидовым в 1725 году. Вступили в собственность Его Императорского Величества в царствование императрицы Елизаветы в 1747 году» и «Столетию Колывано-Воскресенских заводов, свершившемуся в царствование Императора Александра I лета 1825 года».

При всей схожести со столичными аналогами, как заметил доктор исторических наук, лауреат Демидовской премии Александр Уманский, пьедестал нашего «лишен карниза, не имеет вычурных украшений, а сам обелиск строг, прост и изящен».

Еще в период строительства столпа побывавший с научной экспедицией на Алтае профессор Дерптского университета Карл Ледебур писал: «Площадь, на которой сооружается упомянутый гранитный обелиск, будет по завершении начатого вокруг нее строительства украшением города». Ученый отмечал, что одна сторона площади, обращенная к заводскому двору, «обнесена изящно обработанной оградой из литого чугуна, покоящейся на цоколе из обтесанного гранита». С трех других сторон ее окружают каменные здания, «план строительства которых уже одобрен, и уже выделены суммы из сбережений Колыванского заводоуправления на их сооружение»: большой лазарет, богадельня с церковью для инвалидов здешней службы, Горное училище. Созданный в традициях русского классицизма ансамбль строений окончательно сложился к середине XIX столетия. А Демидовскую площадь стали называть Маленьким Петербургом.

Вместо послесловия

Сегодня от Демидовского столпа отправляются экскурсии по исторической части города. И экскурсоводы рассказывают, что во время боя 11 июня 1918 г. в обелиск попадали пули, следы от которых видны и теперь. Поэтому Демидовская колонна с 1920 по 1957 гг. считалась памятником борцам за власть Советов. На ней были краской написаны имена погибших героев Гражданской войны – высечь не удалось из-за прочности гранита.

В 20-е гг. на столпе поместили бюсты Маркса, Энгельса и Ленина. Остроумные горожане прозвали такой памятник «Змей Горыныч», поэтому бюсты вскоре убрали. И столп остался памятником той эпохе, когда Барнаул стал горнозаводским центром.

Демидовский столп есть еще в одном российском городе – Ярославле. Построен он был на десять лет раньше барнаульского как памятник основателю в этом городе Училища высших наук – Павлу Григорьевичу Демидову, родному внуку Акинфия. После революции столп был разрушен до основания, но в 2005 году восстановлен на прежнем месте.