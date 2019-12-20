Ожог души: памяти режиссера Юрия Ядровского

В этом году 22 декабря известному актеру и режиссеру Юрию Ядровскому, которому довелось поставить немало спектаклей в нескольких барнаульских театрах, могло исполниться 56 лет.

С театрами Барнаула Юрия Ядровского связывают тесные отношения. Выпускника Санкт-Петербургской академии театрального искусства, потом автора большого количества спектаклей на сценах Петербурга и Москвы в начале 2000-х годов пригласил в наш город Владимир Золотарь. Первые два года для Юрия Вадимовича стали невероятно плодотворными – за это время он поставил на сцене Алтайского краевого театра драмы спектакли «Щелкунчик», «Генералы песчаных карьеров», «Слишком женатый таксист», «Морозко», а в МТА сказки «Винни-Пух» и «Дюймовочка». Как вспоминают театралы, в этих работах чувствовался особый почерк, а темы, поднятые Ядровским, превращались в яркое режиссерское высказывание.

В 2005 году Ядровский уехал работать в Москву. На сцене Политехнического музея он поставил детский новогодний мюзикл «Стойкий оловянный солдатик», в Московском еврейском театре «Шалом» выпустил довольно смелый спектакль о жизни гетто по пьесе Бориса Рацера «Кабаре Карела Швенка». Кроме того, Юрий Ядровский преподавал актерское мастерство в питерском клоун-мим театре «Лицедей-Лицей», во Всероссийской мастерской эстрадного искусства им. Л.М. Маслюкова, в творческом центре «Шанс» (Москва), ставил спектакли в театре «Балтийский дом». В качестве актера Юрий Вадимович принимал участие в голландском проекте «Беккетс Хед» в Александринском театре, а также в американском проекте «Ревизор» (кстати, за роль Хлестакова он был награжден стипендией имени Всеволода Мейерхольда).

А потом Юрий Ядровский снова стал приезжать в Барнаул, где на малой сцене театра драмы ставил «Эти свободные бабочки», а в Молодежном театре Алтая – спектакли «Декамерон» и «Бег» (премьерные показы прошли в 2014 году). Каждая из этих работ – настоящее событие в театральной жизни города. Как говорил Юрий Вадимович о булгаковском «Беге» в одном из своих интервью тех лет, в Барнаул он ехал с мыслью об этой постановке.

— Привлек меня «Бег» своей полифоничностью, своей трудной, почти неподъемной тематикой, – пояснил тогда Ядровский. – И мы решили взять эту вершину. Ведь, по сути, сюжет пьесы несложен, а вот характеры там – что надо! Поэтому сконструировать все это на сцене оказалось не так-то просто. Нам важнее было показать переплетение человеческих судеб, чем саму войну. Только задумайтесь: было уничтожено целое поколение, которое являлось носителями золотой культуры. И ничего не восстановить. Об этих людях мы и решили рассказать зрителям. При этом мы не стремились дать точный ответ – где хорошо, а где плохо. Наоборот, мы предложили публике задуматься над неоднозначностью проблемы, пережить своего рода «ожог души». И, на мой взгляд, вот так обжечься – сегодня очень полезно.

Говорят, особенно Ядровского любили артисты, с которыми он умел находить общий язык, работать. Как вспоминает актриса Алтайского краевого театра драмы Анна Бекчанова, он из тех режиссеров, что не терпят на сцене неестественности, притворства. Он учил все пропускать через себя, переосмысливать.

Что интересно, в этом году в свет вышел фильм Дмитрия Фролова «Люди лунного света», где Юрий Ядровский сыграл главную роль. Это только в кинематографе так можно – человека вот уже три года как нет, а на экране живет, любит, размышляет. Кстати, одну из главных ролей в этой киноленте сыграл и Владимир Золотарь – еще один знаковый режиссер в театральной жизни Алтая, друг Ядровского.

Юрий Ядровский ушел из жизни в июле 2016 года. Похоронен на родине – в городе Тихвине.