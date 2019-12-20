Лыжи от Шубенкова: чемпион мира встретился со своими подшефными

Барнаульский барьерист, победитель и неоднократный призер чемпионатов мира Сергей Шубенков встретился с учениками школы села Прутского Павловского района. Его визиты сюда уже давно стали традиционными: впервые он побывал здесь в 2014 году.

В 2014 году прославленная фигуристка Ирина Роднина презентовала в Барнауле проект «Детский спорт». В его рамках назначались своего рода кураторы из мира больших побед. Сергею Шубенкову тогда выпала поездка к школьникам села Прутского. Он съездил туда раз, другой…

— А потом вот втянулся, и в этом году уже шестая поездка, – рассказывает барьерист.

Школьники к встрече с ним всегда тщательно готовятся. И ждут. Вот и сейчас большинство уже заняли свои места, поглядывают в окно, а самые нетерпеливые дежурят на крыльце и с криками: «Шубенков приехал!» бегут с радостной новостью к друзьям. Потом дружная толпа окружает спортсмена на крыльце. Дети сегодня и небольшой концерт приготовили, и стол накрыли. «Он потом домой всегда с пирогами возвращается», – улыбается мама Сергея Наталья Шубенкова, участница Олимпийских игр 1988 года.

Сам барьерист в этот раз тоже приехал не с пустыми руками. После чемпионата мира в Катаре, где Шубенков стал вторым на своей дистанции, он, если можно так выразиться, неожиданно разбогател. Двум российским легкоатлеткам, Марии Ласицкине и Анжелике Сидоровой, победившим в прыжках в высоту и с шестом соответственно, выдали премию от Федерации бокса страны – по 5 млн руб. Спортсменки поделились со всеми российскими призерами чемпионата. Шубенков свою долю решил потратить на развитие спорта в крае – на часть он уже приобрел спортинвентарь в школу села Прутского, часть вложит в ремонт легкоатлетической базы барнаульской СШОР № 2.

— Сюда, в Прутское, я привез спортивный инвентарь на 300 тыс. руб.: клюшки, лыжные комплекты, мячи, обручи, заранее узнал, что необходимо. В СШОР № 2 я начинал свой путь в легкой атлетике, тренируюсь там и по сей день. К сожалению, к условиям для легкоатлетов там есть замечания, надо заняться дорожкой, вот на это и пойдут средства, – рассказал Шубенков.

А после подарков началось общение. Сергей показал свои последние награды – серебряную медаль чемпионата мира и золотую со Всемирных военных игр в Китае (Шубенков выступает за ЦСКА, носит звание «старший лейтенант», хотя в ближайшем будущем вполне может рассчитывать и на капитана), рассказал о непростом сезоне, восстановлении после травмы, отпуске и планах на будущее. А еще об увлечениях, чтении и музыке, домашнем питомце коте Бегемоте, своим примером призвав школьников расширять кругозор.

— Эмоции классные, – поделился Шубенков впечатлениями. – Не первый раз здесь, многих ребят уже знаю в лицо. Хотя старшие классы в этом году выпустились, сейчас пришли новые. Конечно, пятиклассники и ученики старшего звена. Младшие еще не совсем понимают, что такое чемпионаты мира, олимпиады, профессиональный спорт. У старших больше заинтересованности.

Подготовку к следующему сезону Сергей Шубенков начнет в конце декабря. Как будет проходить процедура получения нейтрального статуса и допуска на следующий сезон, пока не ясно. Кстати, традиционный турнир на его призы, который по планам должен был пройти в этом месяце, перенесли на весну из-за неудовлетворительного состояния легкоатлетических дорожек в манеже АлтГТУ и начавшегося там ремонта.