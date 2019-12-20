Квартет юбиляров: в Барнауле работает выставка картин четырех алтайских художников

В Арт-галерее Щетининых открыта выставка «С любовью к Алтаю» (0+), объединившая творчество Фёдора Филонова, Семёна Чернова, Прокопия Щетинина и Владимира Федосова. Она включила лучшие работы из коллекции династии художников Щетининых.
Картина Фёдора Филонова «Река Катунь». 1997 год. Холст, масло.Фото Юлии Неволиной
Идея объединить четырех алтайских художников появилась не просто так: в этом году они отметили бы солидные круглые даты. Графику и пейзажисту Филонову исполнилось бы 100 лет, живописцу Чернову – 95, мастеру лирического пейзажа Федосову – 80. Их картины дополнили скульптуры Прокопия Щетинина – 90 лет со дня его рождения праздновали в прошлом году. Они были коллегами по Союзу художников и всегда поддерживали дружеские отношения. Главное, что их сближает, – любовь к своему Алтаю.
Хотя все из них говорят об одном и том же, фиксируют на своих полотнах порой одни и те же виды нашего края, но как же они не похожи друг на друга при ближайшем рассмотрении.
— Владимир Федосов выделяется выбором цветовой гаммы. У всех его работ свой колорит: в них нет преобладающего цвета – серости или желтизны. Он разнообразен в своем творчестве, и это очень хороший признак, – отмечает хозяин галереи Анатолий Щетинин. – Больше всего ему нравились тихие живописные заводи Барнаулки, Казачки, Лосихи, потому их часто можно встретить на его картинах.
Фёдор Филонов – один из немногих, кто в нашем крае удачно освоил технику тушь-перо. Одна из ярких представительниц этого направления в экспозиции «Алтай. Тайга» (1981), она экспонировалась на Всесоюзной выставке и в московском Манеже, что для художника из русской глубинки было чем-то запредельным. Несмотря на свою монохромность, она выглядит объемной, поражает глубиной и покоем.
— Удивительно, как он мог пером так передать светотень, выделить передний и средний планы. Казалось бы, тут бурелом, такие цвета – картина должна тревожить, настораживать, если не пугать. Она же, наоборот, вызывает чувство покоя, заставляет вглядываться в свою красоту. Это одна из моих любимых у него, – отмечает Анатолий Прокопьевич. – Вторая для меня – «Вешние воды» (1993). Несмотря на очень темное, набрякшее небо, она смотрится как-то легко, воздушно. Поразительно.
Сам по себе Фёдор Андреевич обладал поэтической натурой и широкой душой. Он время от времени выезжал куда-то на мотоцикле, ночевал в стогах, и все для того, чтобы запечатлеть прекрасные виды Алтая. Очень часто проводил выставки в сельских школах, чьи музеи нередко пополнял своими работами.
К слову, некоторые его работы попали в коллекцию Щетининых именно в дар от автора. Другие же были приобретены позже и только в этих руках начали по-настоящему цениться. Конечно, случилось это не сразу – собиралось десятилетиями. Теперь работ у владельцев галереи накопилось столько, что весь выставочный зал просто не вместил, здесь представлена лишь часть.
Семёна Чернова считают классическим приверженцем сурового стиля. Это живописец, в чьем творчестве большое место уделено Горному Алтаю. На выставке удивительно заметить две его практически одинаковые работы, запечатлевшие красоты Чемала. Только одна более мелкая, вторая – крупнее, она словно увеличенный фрагмент первой, который не отличается ни выбранными цветами, ни ракурсом – только движением вод в реке. Так художник собирал этюдный материал для будущих картин.
— Скорее всего, этюды были написаны в один и тот же день, – предполагает Анатолий Щетинин. – Кстати, схожие мотивы бывают и у разных авторов. Дело в том, что в поездках художники держались вместе – все-таки выезжали на дикую природу, где могли встретить опасности. Помню, отец уезжал на два месяца в Горный Алтай, причем половина времени уходила на дорогу. Когда приезжал, рассказывал, как в высокогорье из их палатки медведь воровал продукты. Как правило, из таких поездок отец привозил по 20-25 этюдов.
Кстати, работы Прокопия Щетинина особенно выделяются в экспозиции «С любовью к Алтаю». Здесь представлены его скульптуры, а не живопись (картины в галерее экспонировали ранее). Это очень трогательные реалистичные портреты его родных и близких. Одна из самых крупных – фигура стройной женщины, его супруги. Здесь она запечатлена в возрасте 45 лет. А одна из самых притягательных – портрет отца Прокопия Алексеевича. Он здесь очень печальный, устремленный куда-то внутрь себя, настоящее воплощение мудрости и терпения.
Также на выставке представлен знаменитый эскиз памятника жертвам политических репрессий авторства Прокопия Щетинина, установленный на площади Свободы в Барнауле.
40 живописных, 10 графических произведений, 15 скульптурных работ четырех авторов можно увидеть в Арт-галерее Щетининых до конца января. Вход свободный.