Квартет юбиляров: в Барнауле работает выставка картин четырех алтайских художников

В Арт-галерее Щетининых открыта выставка «С любовью к Алтаю» (0+), объединившая творчество Фёдора Филонова, Семёна Чернова, Прокопия Щетинина и Владимира Федосова. Она включила лучшие работы из коллекции династии художников Щетининых.

Каждый особенный

Идея объединить четырех алтайских художников появилась не просто так: в этом году они отметили бы солидные круглые даты. Графику и пейзажисту Филонову исполнилось бы 100 лет, живописцу Чернову – 95, мастеру лирического пейзажа Федосову – 80. Их картины дополнили скульптуры Прокопия Щетинина – 90 лет со дня его рождения праздновали в прошлом году. Они были коллегами по Союзу художников и всегда поддерживали дружеские отношения. Главное, что их сближает, – любовь к своему Алтаю.

Хотя все из них говорят об одном и том же, фиксируют на своих полотнах порой одни и те же виды нашего края, но как же они не похожи друг на друга при ближайшем рассмотрении.

— Владимир Федосов выделяется выбором цветовой гаммы. У всех его работ свой колорит: в них нет преобладающего цвета – серости или желтизны. Он разнообразен в своем творчестве, и это очень хороший признак, – отмечает хозяин галереи Анатолий Щетинин. – Больше всего ему нравились тихие живописные заводи Барнаулки, Казачки, Лосихи, потому их часто можно встретить на его картинах.

Фёдор Филонов – один из немногих, кто в нашем крае удачно освоил технику тушь-перо. Одна из ярких представительниц этого направления в экспозиции «Алтай. Тайга» (1981), она экспонировалась на Всесоюзной выставке и в московском Манеже, что для художника из русской глубинки было чем-то запредельным. Несмотря на свою монохромность, она выглядит объемной, поражает глубиной и покоем.

— Удивительно, как он мог пером так передать светотень, выделить передний и средний планы. Казалось бы, тут бурелом, такие цвета – картина должна тревожить, настораживать, если не пугать. Она же, наоборот, вызывает чувство покоя, заставляет вглядываться в свою красоту. Это одна из моих любимых у него, – отмечает Анатолий Прокопьевич. – Вторая для меня – «Вешние воды» (1993). Несмотря на очень темное, набрякшее небо, она смотрится как-то легко, воздушно. Поразительно.

Сам по себе Фёдор Андреевич обладал поэтической натурой и широкой душой. Он время от времени выезжал куда-то на мотоцикле, ночевал в стогах, и все для того, чтобы запечатлеть прекрасные виды Алтая. Очень часто проводил выставки в сельских школах, чьи музеи нередко пополнял своими работами.

К слову, некоторые его работы попали в коллекцию Щетининых именно в дар от автора. Другие же были приобретены позже и только в этих руках начали по-настоящему цениться. Конечно, случилось это не сразу – собиралось десятилетиями. Теперь работ у владельцев галереи накопилось столько, что весь выставочный зал просто не вместил, здесь представлена лишь часть.

Среди картин

Семёна Чернова считают классическим приверженцем сурового стиля. Это живописец, в чьем творчестве большое место уделено Горному Алтаю. На выставке удивительно заметить две его практически одинаковые работы, запечатлевшие красоты Чемала. Только одна более мелкая, вторая – крупнее, она словно увеличенный фрагмент первой, который не отличается ни выбранными цветами, ни ракурсом – только движением вод в реке. Так художник собирал этюдный материал для будущих картин.

— Скорее всего, этюды были написаны в один и тот же день, – предполагает Анатолий Щетинин. – Кстати, схожие мотивы бывают и у разных авторов. Дело в том, что в поездках художники держались вместе – все-таки выезжали на дикую природу, где могли встретить опасности. Помню, отец уезжал на два месяца в Горный Алтай, причем половина времени уходила на дорогу. Когда приезжал, рассказывал, как в высокогорье из их палатки медведь воровал продукты. Как правило, из таких поездок отец привозил по 20-25 этюдов.

Кстати, работы Прокопия Щетинина особенно выделяются в экспозиции «С любовью к Алтаю». Здесь представлены его скульптуры, а не живопись (картины в галерее экспонировали ранее). Это очень трогательные реалистичные портреты его родных и близких. Одна из самых крупных – фигура стройной женщины, его супруги. Здесь она запечатлена в возрасте 45 лет. А одна из самых притягательных – портрет отца Прокопия Алексеевича. Он здесь очень печальный, устремленный куда-то внутрь себя, настоящее воплощение мудрости и терпения.

Также на выставке представлен знаменитый эскиз памятника жертвам политических репрессий авторства Прокопия Щетинина, установленный на площади Свободы в Барнауле.

40 живописных, 10 графических произведений, 15 скульптурных работ четырех авторов можно увидеть в Арт-галерее Щетининых до конца января. Вход свободный.