Как помочь ребенку спланировать карьеру

С какого возраста пора определяться с профессией? Почему так важно поддерживать у ребенка мотивацию к учебе? Как родителям вернуть детям уверенность в себе? Об и этом и многом другом расскажет сертифицированный профориентолог Наталья Бутакова.

Хочу и могу

Еще пару лет назад Наталья Бутакова сама оказалась перед вышеуказанными проблемами: дочери 10 лет, а она понятия не имеет о будущей профессии, мечется между робототехникой и дизайном. Чтобы помочь ребенку определиться, Наталья стала изучать вопрос профориентации. Оказалось, в Барнауле практически нет специалистов в данной области. Тогда она сама решила стать им. Наталья – сертифицированный тренер программы «Осознанный выбор профессии».

С 2013 года компания Smart Course в Москве создает продукты, развивающие навык осознанного выбора у подростков — для корпораций, фондов, школьных педагогов, тренеров, коучей и других специалистов по работе с подростками. В столице это очень популярная программа, не только взрослые ходят на тренинги, дети тоже заботятся о личностном росте. Наталья постаралась адаптировать эту программу для юных барнаульцев.

— Центр стратегического планирования карьеры «Бутакова и партнеры» – это не тестирование по профориентации в привычном для нас понимании. Мы помогаем ребятам спланировать карьеру, которая была бы действительно по душе, – поясняет Наталья. – Детям интересно поискать, что в них заложено, познать себя. Естественно, большой блок курса посвящен востребованным профессиям, мировым тенденциям, которые всех касаются. Мы не даем точных ответов, кем стать. Необходимо чуть-чуть задать детям вектор, и они сами поймут, чем хотят заниматься.

Курс рассчитан на различных детей, независимо от способностей и уровня осознанности. Порой подростки страстно чего-то хотят, не понимая на самом деле, какой труд стоит за выбранной профессией. Так, многие девчонки желают идти в артистки. Когда начинаешь анализировать, почему ребенок хочет связать свою жизнь со сценой, оказывается, ему просто в детстве не дохлопали, хотелось признания и… внимания мамы. Стоит разобраться в сути профессии, и выяснится, что не очень-то хочется работать по вечерам, когда все идут домой, сражаться за роль. Многое меняется, когда кроме реализации своего хочу начинаешь искать ответ на вопрос, а могу ли.

Нужны берега

12-13 лет – идеальный возраст, когда пора всерьез задуматься о будущей профессии. По словам Натальи Бутаковой, в этот период у ребенка формируется внутренняя мотивация, понимание, зачем он учится. И родители в этом деле играют ключевую роль. Предпринимательница планирует даже ввести курс детско-родительских отношений, который научит мам и пап влиять на становление мотивации у ребенка. Она уверена, все дети рождаются с любопытством, но на каком-то этапе желание учиться отпадает. Когда мы не даем ребенку проявлять инициативу в мелочах: какое платье наденет, как проведет выходной, он не научится проявлять инициативу в более глобальных вопросах.

— Очень важно в процесс самоопределения детей включать родителей. Но не в том плане, что мама сказала: «Бухгалтер – успешная профессия, значит, будешь учиться на бухгалтера», нужна поддержка, – говорит Наталья. – Одно из заданий для наших учащихся – попросить родителей назвать сильные стороны своего ребенка. Половина подростков даже не пытаются спрашивать, предполагая, что ничего хорошего не услышат в свой адрес. Часть родителей назвали сильные стороны, но при этом не обошли те моменты, которые стоило бы улучшить. У современных мам и пап нет привычки хвалить детей, а вот слабые стороны постоянно подчеркиваются. От этого дети сдуваются.

Есть случаи, когда родители говорят подросткам: «Иди куда хочешь, мы поддержим». От этого еще хуже – а берега-то где? Если ребенок не знает, куда идти, ему требуется подсказка родного человека. Видя все эти проблемы, мы задумали серию бесплатных мастер-классов для родителей, чтобы они могли лучше понять своих детей. Рассказываем им о современных профессиях тоже, о тенденциях. В Барнауле на самом деле представлено немало успешных на мировом уровне предприятий. Половина взрослых о них не знают. Дети знают еще меньше.

В чем смысл?

Два великих заблуждения, с которыми столкнулись специалисты центра. Первое – дети считают, что на предпринимателей учат на экономическом факультете. Приходится объяснять: предпринимательство можно прокачать в любой специальности, в которой ты являешься профессионалом. Подросткам нелишним будет ознакомиться с азами бизнеса. Даже если не станут предпринимателями, полезными будут навыки самоорганизации, умение распоряжаться финансами, своим временем.

Второе заблуждение касается IT-специальностей. Дети уверены, что информационные технологии – это математика, физика, переходящие в скучное программирование.

— У нас был курс, где подобрались исключительно творческие ребята, про IT-специальности даже слышать не хотели, – продолжает Наталья. – При этом дети сидят в гаджетах, обрабатывают видео, то есть занимаются теми самыми информационными технологиями. Мы устраивали встречи с Денисом Газукиным, основателем веб-студии «Митра», IT-компании Freematiq. Он познакомил с современными специальностями, провел экскурсии по организациям, и дети поняли, что IT-технологии не только программирование, это еще и творчество.

Программу «Осознанный выбор профессии» Наталья Бутакова ведет не одна, ей помогают психологи, карьерный консультант, который рушит иллюзии детей о заоблачной зарплате.

— Когда мы начинаем погружаться в профессии, дети заявляют, что хотят зарабатывать сразу не менее 100 тысяч рублей, – поясняет Наталья. – Мы не отговариваем, просим подумать, как можно зарабатывать 100 тысяч при средней зарплате в 30 тысяч? Современному поколению нужен смысл, что им даст профессия, кроме денег, тогда появится стремление. Как правило, наши выпускники останавливаются на одной-трех профессиях, с которыми в будущем хотели бы связать свою жизнь. Но это и не главное. Важнее понять свои сильные стороны.

Наталья Бутакова является победителем конкурса «Мама-предприниматель – 2019». Он проходил на площадке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства по инициативе всероссийской деловой организации «Опора России» и Федеральной корпорации по развитию МСП. В рамках проекта 36 женщин прошли бесплатное обучение основам предпринимательства. Победитель получил грант в 100 тысяч рублей от благотворительного фонда «В ответе за будущее» на развитие проекта.