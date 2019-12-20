Безопасный праздник: как не стать жертвой преступления на Новый год

В новогодние праздники хочется полностью отдаться веселью, не думая о проблемах и опасностях. Но не стоит забывать, что большое количество выпитого алкоголя, отсутствие хозяев дома, хождение по ночным улицам создают дополнительные риски оказаться жертвой преступления. Как провести праздники максимально безопасно, мы решили выяснить в органах полиции.

Дом – крепость

— Многие жители в большие новогодние выходные поедут за пределы города, будут много времени проводить у родственников, друзей. Соответственно, их квартиры останутся без присмотра, что создает угрозу хищения имущества, – говорит врио начальника УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров. – Мы всегда рекомендуем устанавливать сигнализацию. Если такой возможности нет, то предупредите соседей, что уезжаете из города, и попросите присматривать за вашей квартирой. Чтобы обращали внимание, не доносится ли оттуда шум, не включен ли свет, забирали почту из ящика. И, конечно, не забывайте о надежных замках.

Предновогодние кражи

Стоит обратить внимание на предпраздничные мероприятия. Многие коллективы будут отмечать Новый год в увеселительных заведениях. Практика показывает, что после развлекательных мероприятий нередко пропадают телефоны, ценные вещи. Обычно это происходит в тех случаях, когда люди оставляют без присмотра гаджеты на столе, сумки на спинке стула. Бывают случаи, когда пропадают номерки, а потом по ним в гардеробе чужие люди получают верхнюю одежду и уходят в ней. Отсюда вывод – не нужно выпускать свои вещи из поля зрения, носите их с собой.

Уличный грабеж

Также в предновогоднюю неделю актуальна тема уличных грабежей и краж. Из практики известно, что жертвами таких преступлений обычно становятся лица, находящиеся в алкогольном опьянении. Люди возвращаются с праздников, новогодних мероприятий в нетрезвом виде, и этим пользуются преступники, совершая нападения, похищая сотовые телефоны, деньги. К сожалению, заявления от пострадавших граждан обычно поступают лишь на следующий день.

— Не возвращайтесь в темное время суток в одиночестве, – советует Александр Майдоров. – Договоритесь, чтобы вас встретили или закажите такси по телефону. Не ловите случайную машину на улице. Если водитель такси предлагает взять попутчиков – категорически отказывайтесь. Если вам все-таки придется идти вечером одному, снимите и уберите во внутренние карманы все, что может привлечь внимание грабителей: любые ювелирные украшения, плеер, телефон. Борсетку или дорогую сумку спрячьте в обычный пакет.

Известно, что основные места, где совершаются нападения – это неосвещенные и пустынные улицы, парки, подворотни, подъезды, лифты. Так что, выбирая маршрут, учитывайте его безопасность, а не краткость. Никогда не заходите в подъезд и лифт с незнакомыми людьми, даже средь бела дня, лучше повремените. Если время позднее, по телефону сообщите родным, что входите в подъезд.

Дети по лавкам

В свою очередь начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Геннадий Кузнецов напоминает о небезопасных горках, ведущих прямо на дорогу. Кататься с них, разумеется, нельзя. Взрослым нужно проследить, чтобы ребятишки не играли в таких местах, и не строить горки с выходом на проезжую часть. А если у вас в микрорайоне есть естественный скат, ведущий на дорогу, который облюбовали дети, то сообщаете об этом в органы ГИБДД или сами засыпьте его песком.

— Особо хотелось бы напомнить родителям, что дети не должны находиться в ночное время на улицах без сопровождения взрослых, поскольку велика вероятность стать жертвой преступления. Со своей стороны, полиция в праздники будет контролировать нахождение несовершеннолетних на улицах, – заверил Александр Майдоров.

С 21 декабря начинаются новогодние представления для детей. Будет организовано сопровождение автобусных колонн машинами ГИБДД. Просьба проявить осторожность и понимание.