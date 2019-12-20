Барнаульский детский сад № 261 «Истоки» выиграл федеральный грант на создание консультационного центра для родителей

Сотрудники барнаульского детского сада приступили к реализации необычного проекта «Территория мудрых родителей».

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В детских садах Барнаула действуют консультационные центры психолого-педагогической помощи родителям, чьи дети по разным причинам не посещают детский сад. Работа центров организована в рамках федерального закона «Об образовании» и пользуется спросом у горожан.

Для родителей консультационный центр – это возможность получить квалифицированную помощь разных специалистов: психолога, логопеда, дефектолога. Здесь не только расскажут, но и покажут, как заниматься с ребенком физической культурой, чтением художественной литературы, рисованием, лепкой, как правильно организовать игровую деятельность.

— На базе нашего сада тоже есть такой центр, – подчеркивает Татьяна Бочкарёва, заведующая детским садом № 261 «Истоки». – В какой-то момент захотелось расширить его функции, создав образовательную площадку для всех семей, имеющих детей дошкольного возраста.

Поводом для его создания послужил банальный случай из практики. Несколько лет назад в ясельную группу пришел ребенок на первый взгляд такой же, как все, но воспитатель стала замечать, что на занятиях малыш ведет себя нестандартно для его возраста. Подняли медицинскую карту – никаких патологий или отклонений не выявлено. «Может характер такой», – предположила тогда мама. Но все оказалось серьезнее – ребенок имел нарушения по слуху, он просто не слышал педагога. Сегодня этот малыш получил полноценную медпомощь, перешел в специализированный детский сад для слабослышащих и полностью догнал по развитию своих сверстников.

— К сожалению, родители в силу своей загруженности, не всегда обращают внимание на странности в развитии своих чад, списывая это на капризность, нрав или детский возраст, а порой даже зная точный диагноз, стараются утаить это, в надежде что сын или дочь подрастет и все само исправится, – говорит Татьяна Валерьевна. – Наблюдая за своими воспитанниками и их родителями, мы поняли, что взрослым, порой, просто не хватает нужной информации.

Не всегда под пристальное внимание педагогов попадают ребятишки с особенностями здоровья.

— Недавно ко мне обратилась одна мамочка: «Мой ребенок в три года не выговаривает буквы «Л» и «Р», а вы не хотите нас записать к логопеду», – продолжает Татьяна Бочкарёва. – Но ведь согласно физиологическому развитию, это считается нормой и занятия со специалистом в этом случае преждевременны. Есть такие родители, которые чуть ли не с пеленок водят своих малышей на английский, письмо, карате, математику. А им в этом возрасте хочется играть с куклами и машинками, а вовсе не выводить буквы в тетради, потому что рука еще не готова к письму.

Школа для родителей

Так и родился проект «Территория мудрых родителей», в основе которого лежит консультационная поддержка семей, где растут дети дошкольного возраста. Стратегию проекта разрабатывала целая команда педагогов детского сада. Трижды подавалась заявка на грант и в итоге – победа, а вместе с ней сумма в более чем три миллиона рублей.

— Средства пойдут на обустройство игровых комнат, покупку необходимого оборудования, на обучение педагогов и привлечение других специалистов, – объясняет заведующая. – Мы создаем площадку по принципу «одного окна», когда придя к нам, мама сможет получить консультацию по любому вопросу педагогического, медицинского или юридического плана.

Центр размещается на базе детского сада, для удобства посетителей имеет отдельный вход и три комнаты, две из них игровые. Сегодня часть помещений используется в рамках консультационного центра, а в следующем году сюда сможет прийти мама из любого района Барнаула или другого населенного пункта Алтайского края. Согласно проекту, сад выступает базой, которая координирует родительские сообщества всего региона.

— Нашими партнерами являются детские сады, размещенные в разных районах края, – подчеркивает методист Ольга Давыдова. – Мы также будем консультировать родителей, проживающих в сельской местности, используя различные методы: телефон, видеосвязь и личный прием.

На встречу можно прийти с ребенком, который во время беседы будет занят с педагогом.

— Вот здесь у нас расположена мастерская развивающей игрушки, – показывая игровой зал, отмечает Светлана Колпакова, педагог-психолог. – Мы учим детей играть, а взрослым показываем, какие и для какого возраста лучше выбрать игрушки, чтобы они помогли развить способности малыша. Здесь же имеется зеркало Гезелла, через которое я могу вместе с мамой из другой комнаты наблюдать за ребенком, его поведением и при необходимости дать нужные рекомендации.

— Сегодня мы готовим центр к открытию, в январе педагоги пройдут обучение, после чего будем встречать гостей. Ждем всех желающих, прежде всего родителей наших воспитанников, а также тех, чьи дети находятся на домашнем обучении и, конечно же, мамочек ребятишек с особенностями здоровья. Мы попытаемся найти нужных специалистов и ответить на все вопросы, чтобы взросление и развитие дошколят в каждой семье проходило мирно и спокойно, – говорит Татьяна Бочкарёва.

3,7 млн руб. составила сумма гранта, который будет реализован на базе детского сада № 261 «Истоки» в 2020 году