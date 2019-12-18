Всероссийский фестиваль бокса определил участников первенства Сибири, которым предстоит отстаивать честь Алтайского края

Три дня в спорткомплексе Барнаульского юридического института проходил Всероссийский фестиваль бокса, посвященный памяти погибших сотрудников УФСБ по Алтайскому краю. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители УФСБ России по Алтайскому краю, Алтайской краевой общественной организации общества «Динамо», ГУ МВД России по Алтайскому краю, УФСИН России по Алтайскому краю, а также заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис Губин, первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк. В качестве почетных гостей приглашены близкие силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Проверка резерва

Основными событиями традиционного Всероссийского фестиваля стали два боксерских турнира – один среди взрослых, второй среди юниоров 17-18 лет.

Для старших спортсменов организаторы ввели ограничения – до ринга допускали спортсменов не выше звания «кандидат в мастера спорта». Причина простая: отбор в старшей группе на соревнования более высокого ранга не велся, значит, можно было проверить ближайший резерв. А какой смысл выпускать перворазрядника против мастера спорта, а то еще и международника. И один быстро проиграет, расстроится, да еще, того гляди, перчатки на гвоздь повесит, и второму такой неравный бой неинтересен. Поэтому дали понюхать пороху тем, кто в боксе, несмотря на возраст, не так давно. Во взрослой части турнира на ринг выходили боксеры из Алтайского края, Новосибирской области и Республики Алтай.

Равные шансы

Среди юношей спортивных задач было больше. В рамках фестиваля было решено провести первенство Алтайского края среди спортсменов 17-18 лет. В конце января в Омске состоится первенство СФО, времени остается немного, а команду надо формировать – вот и решили совместить фестиваль с отбором.

— После турнира сформируем команду, какое-то время боксеры будут работать со своими тренерами, заниматься ОФП и функциональной подготовкой, а 8 января начнется специализированный сбор, где будем целенаправленно готовиться к первенству Сибири, – рассказывает старший тренер сборной Алтайского края Вячеслав Малетин.

Но перед этим еще предстояло сформировать состав сборной края. А это непросто, учитывая количество претендентов. Как говорит директор СШОР «Алтайский ринг» Дмитрий Морозов, допустили до турнира всех, кто был способен показать себя. При жеребьевке старались разводить фаворитов, чтобы не пересекались с собой на ранних стадиях, однако не во всех весовых категориях это удалось сделать – кое-где было трое-четверо боксеров равного уровня, а в иных весах и по пять.

— Кто готов физически и морально, тот и победит, – говорит Дмитрий Морозов.

Главное – не волноваться

В прошлом году на первенстве СФО наши юниоры завоевали три золотые медали и заняли второе командное место. Однако Вячеслав Малетин отмечает, что для этого возраста характерна нестабильность.

— Кто-то в юниорах выступал в одной весовой категории, в юношах – уже в другой. Система боя, количество раундов уже другие – тут уже не детский или юношеский бокс, а мужской, не все справляются, – отмечает Вячеслав Малетин.

Вот так неожиданно в категории 52 кг Рофшан Фирсов из Камня-на-Оби, победитель первенства Сибири прошлого года, в полуфинале уступил барнаульцу Владиславу Волохину. Также удивил своих тренеров и воспитанников барнаульской спортшколы № 10 Максим Хариборко, победивший еще одного триумфатора первенства Сибири и участника первенства страны Даниила Байгужинова из Ярового.

— Я сам пока только призером на краевом уровне был, конечно, приятно было победить, – рассказал Максим после полуфинала. – За счет чего? Потому что есть сила духа, воля к победе, ну и тренер подготовил хорошо. Сегодня вечером отдохну, настроюсь на завтрашний финал. Самое главное – не волноваться.

Максим учится в 9-м классе УОР, к первенству Сибири упорно готовился, тренируясь дважды в день, нарабатывал комбинации – получилось почти все. Кроме одного – в финале он уступил Владиславу Волохину.

Моральные терзания

Большинство участников, особенно среди дошедших до полуфиналов и решающих поединков, представляли СШОР «Алтайский ринг». Боксеров из других клубов и спортшкол было меньше, что неудивительно. «Алтайский ринг» — главная боксерская школа края, однако соперничество никто не отменял.

— Мы дружим, однако на ринге дружбы нет, – говорит Хариборко.

Тяжелый бой получился в полуфинале у Захара Фомина из «Алтайского ринга» – в первую очередь все из-за тех же дружеских отношений с соперником.

— Мы с оппонентом часто пересекаемся на первенстве края, вместе ездим на сборы, выступали на первенстве Сибири, – рассказывает Захар о своей дружбе с Дмитрием Булыгиным из заринского МАУ «Спорт».

Видимо, из-за моральных терзаний в ринге получилось не все. Главная претензия, которую после боя выдвигал ученику Вячеслав Малетин, – мало работал первым номером. А Захар, победив, пошел смотреть второй полуфинал, где определялся его будущий соперник.

— Должен победить Ющенко из Рубцовска. Он сильнее, а на то и финал, чтобы с сильным соперником боксировать, – говорит Захар.

Тем приятнее оказалась его победа в решающем поединке.

Кроме Захара Фомина и Владислава Волохина, победы в своих категориях в первенстве Алтайского края среди юниоров одержали Тимофей Русанов (спортшкола № 10), Никита Петин (Рубцовск), Данил Одегов (Новоалтайск), Данил Ильиных (Камень-на-Оби), Бислан Мусаев (Камень-на-Оби), Никита Сабо (СШОР «Алтайский ринг), Виктор Слободин (Бийск), Герман Козинцев (СШОР № 3). Лучшим боксером первенства признан Владислав Волохин, приз за волю к победе получил Никита Петин.

Всероссийский фестиваль бокса посвящен памяти сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю – Сергея Чебекова, Дмитрия Шелестова и Владимира Косолапова. 23 года назад офицеры отдали свои жизни при исполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.