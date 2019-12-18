В Барнауле завершается конкурс заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству дворовых территорий в 2020 году

В настоящее время рассмотрены заявки от четырех городских районов, в ближайшую пятницу члены общественной комиссии обсудят заявки жителей Центрального района.

В комитет ЖКХ Барнаула от собственников жилья и управляющих организаций поступило 136 заявок на благоустройство дворов. Плюс к этому: 26 заявок стали переходящими, так как их не удалось реализовать в ремонтной программе уходящего года. Если исходить из того, что в 2019 году было благоустроено 83 городских двора, то получается, что желающих благоустроить свои дворовые территории в наступающем году вдвое больше.

Как рассказал заместитель председателя комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко, на заседаниях общественной комиссии при рассмотрении заявок используется балльная система, в которой предусмотрено несколько критериев: возраст дома, количество проживающих, финансовая дисциплина (чем аккуратнее жильцы платят за коммунальные услуги, тем больше баллов), участие жителей в голосовании за благоустройство, участие в софинансировании работ и ряд других. Другими словами, чем дружнее, активнее жильцы, тем больше баллов набирает их дом и больше шансов войти в программу благоустройства следующего года. Так, несколько домов набрали рекордные 50 баллов, а это очень высокий результат. Если в текущем году из 83 дворов только 25 было благоустроено с привлечением средств жителей, с обустройством детских и спортивных площадок, автопарковок, то из представленных заявок на следующий год уже две трети идут с предложениями софинансирования.

Жители хотят видеть в своем дворе не только элементарный ремонт и благоустройство, но и игровые площадки, дополнительное озеленение и прочее. И готовы вложить в ремонт свои средства.

— Параллельно с конкурсом заявок готовятся дизайн-проекты на каждый двор, расчерчивается дворовая территория, рисуется так называемая визуалка. Затем эти дизайн-проекты будут согласованы с жильцами. Они должны знать, о чем идет речь, что и как будет построено на их дворовой территории. Делается это для того, чтобы потом не возникало вопросов: «Мы думали, вы нам во дворе Диснейленд построите, а вы только качельку с каруселькой установили». Поэтому жители должны ознакомиться с проектом, если требуется, внести в него свои предложения, изменения. На основе этих дизайн-проектов, по каждой дворовой территории будут составлены сметы, чтобы знать стоимость всех работ, – пояснил Алексей Пахоменко.

Программа «Формирование комфортной городской среды» начала работать в 2017 году. За это время в Барнауле благоустроено 254 дворовые территории. Общий объем финансирования составил 470,6 млн руб.