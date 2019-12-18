В Барнауле стартовал масштабный коммерческий проект с применением эскроу-счетов

В Барнауле 16 декабря состоялось подписание самого масштабного в этом году соглашения между Алтайским отделением ПАО Сбербанк и ООО «Профресурс» (Группа компаний СЕЛФ) по проектному финансированию строительства жилого квартала в столице края. Документ о реализации такого масштабного проекта по новым правилам на территории края подписан впервые.

В мероприятии приняли участие представители сторон соглашения: Антон Милютин, управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк, Нодар Шония, руководитель компании застройщика, Игорь Спивак, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, и Дмитрий Аристов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

Переход на новую схему финансирования строительства многоквартирных домов начался с 1 июля 2019 года. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщил, что около 25 млн кв. м жилой недвижимости в стране сейчас строится с применением эскроу-счетов.

ООО «Профресурс» начало жилую застройку городского квартала 2011 в границах улиц Солнечная Поляна, Взлётной, проезда Северного Власихинского и Павловского тракта. Общая площадь жилья составит почти 125 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию домов в этом микрорайоне позволит улучшить жилищные условия 2760 семей Барнаула и Алтайского края. Таким образом, строительная организация, которая до этого специализировалась на строительстве домов на месте аварийного жилья и промышленных зон, а также на выполнении крупных госзаказов, претендует на новый статус – квартального застройщика.

В квартале планируется построить 16 многоквартирных разновысотных домов от 9 до 18 этажей, выполненных из кирпича, монолита и современных панелей. Проектом предусмотрены просторные придомовые территории, широкие проезды и функциональные тротуары, что актуально и важно для современного города. Тщательно продуман вопрос автомобильных многоуровневых и охраняемых парковок. Жилой комплекс «Норд» будет обеспечен и необходимой социальной инфраструктурой. Здесь будут построены школа, детский сад и поликлиника.

Игорь Спивак отметил, что работа по налаживанию конструктивного диалога между застройщиками и кредитными учреждениями, в том числе по вопросам финансирования строительства объектов за счет кредитных средств, ведется в регионе в постоянном режиме. В настоящее время на территории края работают 11 кредитных организаций, имеющих право на открытие эскроу-счетов. Пока к работе фактически подключилось два банка Сбербанк и Альфа-Банк.

Сегодня на территории Алтайского края с участием средств граждан строится 89 многоквартирных домов. В Барнауле работы с использованием счетов эскроу ведутся на семи объектах, 79 будут достраиваться по старым условиям, то есть без применения счетов эскроу, на трех домах застройщики планируют завершать строительство за счет собственных средств.

По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрия Аристова, в Барнауле вся территория под застройку подготовлена, на все кварталы имеются проекты планировок. Выданы разрешения на строительство 100 многоквартирных домов. Это задел, которого хватит для работы строительной отрасли в 2020 году. В перспективе, в соответствии со стратегией генерального плана, предстоит приступить к реновации территории города, освобождать от малоэтажной ветхой застройки микрорайоны и центр города.

Эскроу-счет – это счет, куда покупатель кладет деньги, а продавец оттуда их снимает, но после выполнения всех оговоренных заранее условий. Открывается он на срок до пяти лет. При этом банк отвечает за сохранность средств и честность выполнения всех обязательств. На сегодняшний день это самый безопасный вариант оформления сделок с недвижимым имуществом.