В Барнауле официально открылся музей шоколадного мастерства

Около месяца назад единственный в краевой столице музей-мастерская шоколада принимал своих первых посетителей. За время работы в тестовом режиме необычный объект зарекомендовал себя с лучшей стороны и доказал свою востребованность среди барнаульцев и гостей города. Теперь он начал работать в полную силу.

С идеей создания музея шоколадного мастерства авторы проекта жили пять лет. Вдохновились в Москве на фабрике «Красный Октябрь» аналогичным примером и захотели непременно создать нечто подобное в Барнауле. Воплощать замысел в жизнь оказалось непросто. Сначала пришлось потратить много времени на подбор подходящего здания. Затем – на изучение истории шоколада, которую собирали по частям – в готовом виде под руками ее не оказалось.

В итоге выбрали уникальное место – здание на ул. Пушкина, 66, известное как дом с лавками. Это классическая постройка начала ХХ века. Первый ее этаж – из кирпича (это типовой подход тех лет), в нем раньше располагались магазины. Хозяева жили прямо над ними. Сейчас в нижней части здания мини-музей традиционного стиля, где представлены экспонаты из коллекций местных ценителей: наряд Голубой дамы, старые снимки Барнаула, раритетная техника.

В верхней расположилось то, за чем сюда стремятся, – вкусные экспонаты. Облизывать и кусать их не рекомендуют – съедобный вариант предлагают сделать собственными руками прямо в этих стенах. На выставку лучше смотреть: тут слоны, люди, мыши, цветы, даже башмаки с машинами – все из шоколада. Причем это не заводская ручная работа. Пока гости этим восхищаются, им рассказывают интересные факты о сладком сырье. Например, о секрете приготовления самого первого шоколадного напитка, провокационных методах его рекламы, причинах создания известных драже с арахисом, истории появления названия «Мишка косолапый» и портрета на шоколадке «Алёнка»…

— Над фигурами работали в течение года, – рассказывает директор музея Валентина Добычина. – Многие из них посвящены Пушкину – мы расположились на улице, названной его именем, и решили это использовать. Здесь его бюсты, герои сказок – белочка с орешками, 20-килограммовая русалка, которую лепили три месяца. Конечно, экспонаты невечные. Мы их будем постоянно менять, обновлять.

К слову, Пушкин не единственное, что напрямую связывает музей с городом. Барнаулу тут посвящен целый стеллаж, который в будущем планируют расширить, добавив новые шоколадные модели, например демидовскую монету, – она здесь появится в скором времени.

В музее истории шоколада есть шоколадный 3D-принтер, такого агрегата не найти во всем Западно-Сибирском регионе. Им можно переносить на сладость любые изображения. В дальнейшем возможности принтера будут использовать для печати на пищевой фотобумаге.

Для Валентины Добычиной как для предпринимателя это дело не первое, но направление новое.

— Мы знаем хозяйку музея давно – около 14 лет. Она имела социальные магазины, оказывала посильную помощь нашему старшему поколению, неоднократно становилась призером городского конкурса «Лучший социальный магазин», – отмечает председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач. – Ее желание сделать что-то хорошее для города и его жителей прослеживается в новом деле. Музей – замечательный подарок для детей и взрослых.

Музей располагается на территории туркластера, и теперь они работают друг на друга: гости исторической части заглядывают на чашечку горячего шоколада, а посетители музея-мастерской знакомятся с прошлым Барнаула во время прогулки.

— Это здание, которое является объектом культурного наследия, было приобретено собственниками в 2015 году. Тогда же мы приступили к реализации проекта по созданию нашего туркластера, – вспоминает руководитель отдела по развитию туризма городской администрации Татьяна Сибиркина. – Очень важно, что наши желания совпали, и теперь мы можем предложить туристам замечательное место отдыха.

2000 школьников побывали в музее за время его работы в тестовом режиме.