В Барнауле готовится к сдаче жилой многоквартирный дом

В субботу, 14 декабря первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата, Вячеслав Франк провел выездное совещание на сдаточном доме на 374 квартиры, с встроенно-пристроенными магазинами на Павловском тракте, 291, строительство которого при долевом участии будущих жильцов ведется с 2014 года. Цель совещания – проконтролировать организацию работ на объекте и оценить перспективы заселения квартир.

Застройщиком объекта выступает АО «Барнаулкапстрой», 100 процентов акций которого принадлежит городской администрации. Ввод дома несколько раз переносился. Шесть лет назад генподрядчиком строительства дома с долевым участием жителей выступило ОАО «Стройгаз», но у компании начались финансовые проблемы, и строительство остановилось на уровне вырытого котлована и забитых свай.

В 2016 году объект был передан новому подрядчику ООО «Сибресурс». Проект дома был пересмотрен, повышена этажность, спроектированы более современные фасады, на балконах появились стеклянные витражи, улучшена звукоизоляция между этажами и квартирами. Фактически, основная фаза строительства началась после получения переработанного проекта в 2017 году. При существующих нормативных сроках строительства подобных объектов за четыре года, строители даже опережают график, но, конечно, для людей вложивших свои средства в долевое строительство своего будущего жилья, этот аргумент оправданием не является.

Сегодня строители вышли на финишную прямую. В первой блок-секции квартиры готовы к заселению, в настоящее время идут отделочные работы в местах общего пользования: коридорах и на лестничных площадках.

— Квартиры будут сдаваться с современной электрической разводкой, установлены все розетки и выключатели. Также установлены все приборы учета. Стены оштукатурены, на полах качественная стяжка. Новоселам остается установить сантехнику по своему выбору, уложить ламинат или линолеум, наклеить обои. На второй блок-секции заканчивается монтаж витражей на балконах и двух участков фасада дома и магазина со стороны Павловского тракта, после чего будем завершать внутренние работы, – рассказывает руководитель генподрядной организации Александр Емельянов.

Ввод объекта разбит на две очереди. Первая блок-секция, а это 187 квартир, по заверениям подрядчика должна быть сдана в декабре, вторая – в феврале будущего года. Но Вячеслав Франк поставил эти сроки под сомнение:

— Во вторник на заседании рабочей группы мы более подробно разберем ситуацию по данному дому. На сегодняшний день в планах застройщика ввести первую блок-секцию в декабре текущего года, вторую в феврале следующего. Исходя из сегодняшней ситуации, эти сроки мною ставятся под сомнение. С рабочей группой мы рассмотрим проблемы, с которыми сегодня сталкивается застройщик. Один из наиболее остро стоящих вопросов – это подача тепла, но я считаю, нам удастся ее оперативно решить. Разрыв финансирования строительства сегодня составляет около 20 млн рублей, сделаем все возможное, чтобы и этот вопрос снять, – сказал Вячеслав Генрихович. – На совещании во вторник мы обозначим четкие сроки, – подчеркнул он.

Генеральный директор АО «Барнаулкапстрой» Александр Канаков отметил, что и застройщик, и генподрядчик принимают все возможные меры по скорейшему завершению строительства дома и минимизации нарушений прав участников долевого строительства.

Кстати, в день совещания строители с помощью техники начали демонтировать забор, несколько лет огораживающий стройку. Событие символичное.

Вячеслав Франк: «Объект находится на постоянном контроле администрации города и регионального Правительства. Будущие жильцы должны быть спокойны: дом будет достроен в ближайшее время».