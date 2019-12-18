Джазовый фестиваль пройдет в филармонии Алтайского края

В субботу, 21 декабря в 17.00 фестиваль джазовой музыки – 2019 в зале Государственной филармонии Алтайского края пройдет в формате юбилейного концерта Виктора Манакова.

Если в Сибири говорят Манаков, подразумевают «джаз». И наоборот. Потому что с середины 1960-х годов эти понятия неразделимы. Нынешний год для Виктора Манакова богат на юбилейные даты: 70 лет со дня рождения, 55 – творческой деятельности (впервые за барабаны он сел в 1964 году, когда и был организован духовой оркестр в ДК меланжевого комбината), полвека, практически вся творческая жизнь, отдано ему – его величеству джазу.

Как рассказывает один из организаторов фестиваля, Юрий Лейбман, зрители встретятся и со старыми знакомыми – популярными музыкальными коллективами, и откроют для себя новые имена. К нам на праздник джаза съедутся гости из разных уголков Сибири.

Конечно, будет «Джаз-Арт» под управлением Виктора Манакова, который находится в прекрасной форме. Легкое, игривое настроение подарит публике Бийский диксиленд под управлением Антона Пыльникова. Настоящий драйв обеспечит Musicbox под управлением Сергея Мандыча. Изюминкой фестиваля, безусловно, станет виртуозная игра гостя из Новосибирска – джазового пианиста, заслуженного деятеля искусств России, почетного члена вашингтонского джаз-клуба Potomac River Игоря Дмитриева. С нетерпением любители джаза ждут встречи и с обаятельной вокалисткой, обладательницей потрясающего голоса Ольгой Юшковой из Новокузнецка. А какой эффект создает своим голосом Виктория Молотова, вплетая свой джазовый тембр в музыкальный аккомпанемент. Свои особые краски в программу концерта внесут ансамбль Сергея Харина и вокально-хореографическая студия «Маленькая страна» (руководитель Наталья Селивёрстова).