Что произошло в Барнауле с 16 по 18 декабря

Обзор происшествий краевой столицы.

Новичок на дороге

16 декабря в 14.55 у дома на пр. Ленина, 149, водитель 2001 г. р. на автомобиле ВАЗ-21124 наехал на девочку 2008 г. р., которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в горбольницу № 1. Водитель оказался новичком, он получил права лишь несколько дней назад, 6 декабря. При этом стекла его автомобиля были полностью затонированы, что ухудшает автомобилисту обзор и является нарушением.

Четверной удар

Крупное столкновение машин произошло в Барнауле.

16 декабря в 15.05 в районе дома № 77 на пр. Комсомольском водитель 1999 г. р. на автомобиле ВАЗ-2106 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан-Куб», после чего «ниссан» столкнулся с движущимся навстречу «Субару-Импреза». А затем в «субару» врезался ехавший сзади грузовик «скания» с прицепом. При столкновении пострадал пассажир «ниссана» 1984 г. р. Ему оказали медицинскую помощь. Также травмы получила женщина-водитель «субару» 1973 г. р. Ее госпитализировали в горбольницу № 1, сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула.

Безакцизные сигареты

Сотрудники полиции пресекли продажу безакцизных сигарет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в павильоне, расположенном на пр. Космонавтов, сотрудники УМВД России по городу Барнаулу выявили факт реализации табачной продукции без соответствующих акцизных марок. Всего полицейские изъяли 1267 пачек незаконно продаваемых сигарет. Сотрудники проводят доследственную проверку, по окончаниикоторой владелицу привлекут к уголовной ответственности по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Алкокража

В Барнауле раскрыли кражу алкогольной продукции.

В дежурную часть отдела полиции Индустриального района поступило сообщение от директора одного из магазинов, расположенного на ул. Советской Армии. Заявитель сообщил полицейским, что накануне из магазина неизвестный похитил дорогой алкоголь. Сотрудники выехали на место совершения преступления. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы подозреваемого. Им оказался молодой человек 2001 г. р. При проведении оперативно-разыскных мероприятий парня задержали и доставили в отдел для дачи показаний. Он сознался в краже, похищенное не изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).