Барнаул признан победителем регионального конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Награждение победителей краевого этапа Всероссийского конкурса проходило 13 декабря в рамках VIII съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края», участие в котором принял Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко.

Диплом победителя конкурса в номинации «Лучшая экономическая политика и управление муниципальными финансами» был вручен Вячеславу Франку, первому заместителю главы администрации города, руководителю аппарата. Также награды – новые автомобили – получили главы 45 муниципальных образований. Кстати, 22 транспортных средства поступило в администрации сельских поселений, где автомобили имеют высокую степень износа либо машины вообще отсутствуют.

Делегаты съезда в рамках пленарного заседания обсудили наиболее актуальные вопросы функционирования муниципалитетов – существующую систему передачи полномочий, целесообразность работы в рамках управленческих округов, реализации в них национальных проектов, а также острые проблемы, решение которых требует помощи региональной власти.

Председатель Ассоциации Светлана Агаркова добавила, что органы местной власти усиленно работают на реализацию национальных проектов.

— В новых управленческих условиях востребованным стало взаимодействие власти на всех уровнях, а национальные проекты получили общий знаменатель – повышение качества жизни граждан и достижение устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов, – отметила Светлана Яковлевна.

По словам Губернатора, в 2019 году из консолидированного бюджета Алтайского края уже направлено 16 миллиардов рублей на реализацию мероприятий национальных проектов.

— В период до 2024 года в нашем регионе на эти цели предусмотрено не менее 92 миллиардов рублей, а при реализации дополнительных мероприятий общий объем финансирования может увеличиться в полтора-два раза, – отметил Виктор Томенко.

Губернатор также отметил, что в следующем году сохранятся все направления поддержки деятельности органов местного самоуправления. Из 112 миллиардов рублей краевого бюджета на финансирование муниципалитетов планируется направить более 30 миллиардов, при этом также предполагаются дополнительные возможности финансирования.