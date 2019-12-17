Предложения и замечания внесены в проект Правил землепользования и застройки Барнаула

Декабрь 17 17:10 2019

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов провел рабочую встречу с представителями строительной отрасли по проекту Правил землепользования и застройки Барнаула.

Правилами землепользования и застройки устанавливаются требования по этажности и плотности городских кварталов.
Фото Андрея Чурилова

Напомним, проект Правил землепользования и застройки разработан для приведения в соответствие Генерального плана Барнаула с действующим законодательством. По сути, это один из главных документов развития краевой столицы, из которого горожане могут узнать, где можно строить жилые дома, где должны размещаться школы и больницы, а где возможно построить торговый центр или автосервис. Также в ПЗЗ четко установлены парковые или рекреационные зоны, в которых запрещено капитальное строительство.

164 предложения

Вниманию участников встречи был представлен проект Правил с учетом предложений и замечаний, поступивших в ходе общественных обсуждений, то есть вариант проектного документа, который планируется представить на рассмотрение и утверждение депутатам Барнаульской городской Думы в конце декабря текущего года (заключение по итогам общественных обсуждений опубликовано в газете «Вечерний Барнаул» 07.12.2019, а также размещено на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула в разделе «Градостроительство»).

Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Роман Тасюк напомнил, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проект Правил был рассмотрен на общественных обсуждениях. 28 октября были открыты экспозиции проекта Правил, также документ был размещен на официальном интернет-сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. В течение месяца принимались предложения и замечания по проекту Правил. Всего от заинтересованных лиц поступило 56 обращений, которые содержали 164 предложения и замечания, они были проанализированы специалистами комитета, рассмотрены комиссией по подготовке проекта Правил. Всем им дана оценка. Роман Александрович пояснил, какие именно из поступивших предложений рекомендовано учесть и обосновал причины отклонения.

В процессе обсуждения участники встречи высказались за принятие проекта Правил в качестве рамочного документа с возможностью внесения актуальных изменений. Об этом в своих выступлениях говорили Александр Мишустин, председатель Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края», Юрий Гатилов, директор ООО «Жилищная инициатива», Ксения Белоусова, директор ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания «Алгоритм», Валид Газиев, директор ИПП «Алтай», Петр Анисифоров, генеральный директор ЗАО «Творческая мастерская архитектора Анисифорова», Сергей Войтюк, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае.

— Можно бесконечно долго разрабатывать концепцию и так и не получить идеального документа, – сошлись во мнении выступающие. – Важно принять предложенный проект Правил, чтобы с наступлением нового года начать работать и вносить в документ изменения по мере необходимости.

Каркас документа

В частности, Союз строителей Алтайского края поддержал принятие

— Правил землепользования и застройки Барнаула. Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – один из важнейших градостроительных документов, который конкретизирует генеральный план города, – отметил руководитель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Александр Мишустин. – ПЗЗ – это своего рода сценарий развития города, определяющий, какие территории и каким образом можно и необходимо застраивать и использовать. Этот документ жизненно необходим городу. В настоящее время у Барнаула есть утвержденный новый Генплан, а действующие на сегодняшний день Правила с ним расходятся. Администрацией города проведена масштабная работа по уточнению ПЗЗ. В ходе общественных обсуждений проекта документа, на заседаниях круглых столов с участием экспертов было высказано более 160 предложений и замечаний. Причем обращения в ходе обсуждения поступали как от ведомств, организаций, предприятий, так и от неравнодушных граждан. Это к разговорам о том, что застройщики лоббируют принятие предложенного проекта ПЗЗ в угоду своим профессиональным интересам, не задумываясь о его содержании. Просто строители как никто понимают, что без ПЗЗ невозможно ни проектировать, ни строить. Проект Правил с учетом поступивших предложений и замечаний, то есть тот вариант, который будет предложен на рассмотрение и утверждение депутатам БГД 25 декабря, конечно, не идеален, но как с каркасом, рамочным документом с ним работать можно.

Участниками встречи принято решение о создании рабочей группы из строителей, архитекторов, представителей профильного комитета администрации города и общественности по внесению в Правила землепользования необходимых уточнений. Возможность актуализации документа предусмотрена законодательством. Сделать это можно достаточно оперативно. Процедура уточнения отдельных положений Правил, заверил Дмитрий Аристов, длится не более трех месяцев.

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